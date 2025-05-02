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Став відомий склад збірної України з гандболу на вирішальні матчі кваліфікації Євро-2026

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Став відомий склад збірної України з гандболу на вирішальні матчі кваліфікації Євро-2026
Після чотирьох матчів відбору «синьо-жовті» йдуть на другому місці в групі

Перемога в одному з двох матчів гарантує Україні вихід до фінальної частини

Збірна України з гандболу оголосила склад на вирішальні матчі відбору на чемпіонат Європи-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Після чотирьох матчів відбору «синьо-жовті» йдуть на другому місці в групі із доробком у чотири очки. «Синьо-жовті» здобули по дві перемоги та поразки: програли Нідерландам (39:40), здолали Фарерські острови (35:32), а також обмінялись перемогами із Косовом (30:31 та 36:25).

До завершення відбору національна команда проведе ще два поєдинки проти Нідерландів та Фарерських островів 8 та 11 травня відповідно. Для того, аби кваліфікуватись на Євро-2026 «синьо-жовті» мають фінішувати у топ-2 своєї групи або увійти в топ-4 найкращих третіх місць.

Тренерський штаб викликав на збір перед вирішальними іграми кваліфікації 16 спортсменів.

Заявка збірної України на вирішальні матчі кваліфікації на Євро-2026

Воротарі: Геннадій Комок («Бузеу», Румунія), Олексій Новіков («Амбер», Литва)

Ліві крайні: Дмитро Артеменко («Забже», Польща), Ярослав Котюк («Мотор»)

Ліві півсередні: Тарас Міноцький («Забже», Польща), Ігор Турченко («Лімож», Франція)

Розігруючі: Захар Денисов («Мотор»), Данило Савчук («СКА-ШВСМ»), Олександр Тільте («Бешикташ», Туреччина)

Праві крайні: Георгій Благодір («Кобург», Німеччина), Дмитро Редькин («Гроссвальштадт», Німеччина)

Праві півсередні: Ілля Близнюк («Карвіна», Чехія), Максим Павловський («Кобург», Німеччина)

Лінійні: Іван Бурзак («Мінаур Бая Маре», Румунія), Олександр Онуфрієнко («Целє», Словенія), Максим Стрельніков («Хробри Глогув», Польща)

За два тури до завершення кваліфікації ситуація в групі України є найбільш заплутаною з усіх восьми. Різниця між першим та останнім місцем поки – два пункти.

  1. Фарерські острови – 5 очок, +9 (різниця голів)
  2. Україна – 4 очки, +12
  3. Нідерланди – 4 очки, 0
  4. Косово – 3 очки, -21

Перемога в одному з матчів гарантує Україні вихід до фінальної частини.

Нагадаємо, практично всім російським бодібілдерам, які входять до складу національної збірної, не вдалося отримати іспанські візи, необхідні для участі у чемпіонаті Європи.

Згідно з інформацією, наданою Федерацією бодібілдингу Росії, країна-агресор збиралася направити на чемпіонат Європи, який пройде на початку травня в Санта-Сусанні, делегацію із двохсот осіб.

Однак іспанське посольство відхилило більшу частину заявок на отримання віз від спортсменів. При цьому відмови були отримані, незважаючи на наявність офіційного запрошення від Міжнародної федерації бодібілдингу (IFBB) та листів підтримки від глави міста, де проходитиме змагання, а також від Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

Європейська першість з бодібілдингу та фітнесу має відбутися з 30 квітня по 5 травня.

Як повідомлялося, українські шпажистки стали чемпіонками світу з фехтування на шпагах серед юніорок.

Анна Максименко, Емілі Конрад, Аліна Дмитрук і Валерія Білоус-Гріджак перемогли у фіналі китайську команду з рахунком 45:34.

Протягом майже всього бою перевага коливалася в обидва боки, але вирішальною стала остання третина матчу: спершу Валерія Білоус-Гріджак виграла свій бій з рахунком 8-7. Потім Аліна Дмитрук подвоїла перевагу нашої команди до 4 уколів завдяки перемозі 3-1. Анна Максименко не лишила жодних шансів своїй суперниці на заключному етапі, розгромивши її 15-8.

Завдяки цій перемозі Україна опинилася в топ-5 медального заліку. Маючи 1 золото, 1 срібло та 1 бронзу, наша країна поступилася лише США, Італії, Єгипту та Канаді.

Теги: гандбол чемпіонат Європи

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