Важкоатлети Гоза та Прилипко медально завершили виступ України на чемпіонаті Європи

«Бронза» Гози – п'ята медаль України у двоборстві на чемпіонаті Європи

Українських важкоатлети Богдан Гоза та Владислав Прилипко відразу трьома нагородами завершили виступ збірної України на чемпіонаті Європи. Про це повідомляє «Главком».

Богдан Гоза став срібним призером у ривку, піднявши 190 кг. З результатом 216 кг він посів 5 місце у поштовху. З сумою 406 кг українець здобув бронзову нагороду двоборства.

Інший українець Владислав Прилипко став бронзовим призером у поштовху. Нагороду йому принесли 220 кг. У ривку він посів 8-му позицію (170 кг), у двоборстві – 5 (390 кг).

«Бронза» Гози – п'ята медаль України у двоборстві на чемпіонаті.

На третє місце у тоталі жіночих категорій також піднімалися Ольга Івженко, Світлана Москвіна, Анастасія Манєвська та Валентина Кисіль.

Усі медалі України на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Золото: Ольга Івженко

Срібло: Дмитро Кондратюк, Світлана Москвіна, Ірина Домбровська, Богдан Гоза, Кристина Бородіна

Бронза: Анастасія Манєвська, Світлана Москвіна, Ольга Івженко, Богдан Гоза, Владислав Прилипко, Валентина Кісіль (дві)

Нагадаємо, українка Світлана Москвіна стала призеркою чемпіонату Європи з важкої атлетики.

У ваговій категорії до 64 кг змагалися дві українки.

Віталія Филипів боролася у групі В. Її результат у двоборстві – 209 кг – став десятим серед усіх важкоатлеток.

Світлана Москвіна успішно виступила у групі А. З результатом у 100 кг вона здобула мале срібло у ривку. У поштовху українка зафіксувала 121 кг та завершила виступ у цій вправі на 7 позиції.

Сума 221 кг дозволила Москвіній стати третьою у двоборстві.

Як повідомлялося, українські важкоатлети відкрили лік нагородам на чемпіонаті Європі, що розпочався у Кишиневі (Молдова).

Ольга Івженко у вагові категорії до 55 кг здобула золото у ривку (93 кг), посіла 5 місце у поштовху (108 кг) та виборола бронзу у сумі двоборства (201 кг).