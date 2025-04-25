Сопіт здобула срібло молодіжного чемпіонату Європи з фехтування

22-річна рапіристка з Києва у півфіналі перемогла француженку Еммі Нель – 15:11

Молодіжна континентальна першість триватиме до 27 квітня

Українські фехтувальники відкрили лік нагородам на чемпіонаті Європи U-23, що розпочався вчора, 24 квітня, в Таллінні (Естонія). Про це повідомляє «Главком».

Ольга Сопіт здобула срібло в особистих змаганнях з фехтування на рапірах серед жінок.

22-річна рапіристка з Києва у півфіналі перемогла француженку Еммі Нель – 15:11, а у поєдинку за золото поступилася Джулії Аморе з Італії – 10:15.

Для підопічної Алли Миронюк та Ольги Лелейко це четверта в кар'єрі медаль молодіжного чемпіонату Європи після особистого золота у Будапешті-2023 та командного срібла (2023, 2024).

Молодіжна континентальна першість триватиме до 27 квітня.

Нагадаємо, українські шпажистки стали чемпіонками світу з фехтування на шпагах серед юніорок.

Анна Максименко, Емілі Конрад, Аліна Дмитрук і Валерія Білоус-Гріджак перемогли у фіналі китайську команду з рахунком 45:34.

Протягом майже всього бою перевага коливалася в обидва боки, але вирішальною стала остання третина матчу: спершу Валерія Білоус-Гріджак виграла свій бій з рахунком 8-7. Потім Аліна Дмитрук подвоїла перевагу нашої команди до 4 уколів завдяки перемозі 3-1. Анна Максименко не лишила жодних шансів своїй суперниці на заключному етапі, розгромивши її 15-8.

Завдяки цій перемозі Україна опиняється в топ-5 медального заліку. Маючи 1 золото, 1 срібло та 1 бронзу, наша країна поступилася лише США, Італії, Єгипту та Канаді.