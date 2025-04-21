Збірна України зі спортивної акробатики здобула 13 нагород на чемпіонаті Європи
Україна здобула 3 золоті нагороди континентальної першості
13 медалей здобула збірна України зі спортивної акробатики на чемпіонаті Європи у Люксембурзі. Про це повідомляє «Главком».
Переможцями та призерами Чемпіонату Європи стали:
Багатоборство, дорослі:
- «Золото»: Рузанна Вечерук, Ангеліна Чернявська (жіноча пара)
- «Срібло»: Євфросинія Кривицька, Іван Лабунець (змішана пара)
- «Бронза»: Еліна Козачанська, Каріна Островська, Аліна Пугач (жіноча група)
Багатоборство, юніори:
- «Срібло»: Гліб Гончарук, Артем Шаповал (чоловіча пара)
- «Бронза»: Миколай Хасанов, Микола Сорока, Дмитро Борщевський, Володимир Репетій (чоловіча група)
Балансова вправа, дорослі:
- «Золото»: Євфросинія Кривицька, Іван Лабунець (змішана пара)
- «Срібло»: Тарас Яруш, Юрій Савка, Станіслав Кукурудз, Юрій Пуш (чоловіча група)
- «Бронза»: Ангеліна Чернявська, Рузанна Вечерук (жіноча пара)
Балансова вправа, юніори:
- «Бронза»: Гліб Гончарук, Артем Шаповал (чоловіча пара)
- «Бронза»: Миколай Хасанов, Микола Сорока, Дмитро Борщевський, Володимир Репетій (чоловіча група)
Динамічна вправа, дорослі:
- «Золото»: Рузанна Вечерук, Ангеліна Чернявська (жіноча пара)
Динамічна вправа, юніори:
- «Бронза»: Владислав Репетій, Максим Марковський (чоловіча пара)
- «Бронза»: Миколай Хасанов, Микола Сорока, Дмитро Борщевський, Володимир Репетій (чоловіча група)
Нагадаємо, українка Світлана Москвіна стала призеркою чемпіонату Європи з важкої атлетики.
У ваговій категорії до 64 кг змагалися дві українки.
Віталія Филипів боролася у групі В. Її результат у двоборстві – 209 кг – став десятим серед усіх важкоатлеток.
Світлана Москвіна успішно виступила у групі А. З результатом у 100 кг вона здобула мале срібло у ривку. У поштовху українка зафіксувала 121 кг та завершила виступ у цій вправі на 7 позиції.
Сума 221 кг дозволила Москвіній стати третьою у двоборстві.
Як повідомлялося, українські важкоатлети відкрили лік нагородам на чемпіонаті Європі, що розпочався у Кишиневі (Молдова).
Ольга Івженко у вагові категорії до 55 кг здобула золото у ривку (93 кг), посіла 5 місце у поштовху (108 кг) та виборола бронзу у сумі двоборства (201 кг).
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