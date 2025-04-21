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Збірна України зі спортивної акробатики здобула 13 нагород на чемпіонаті Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Збірна України зі спортивної акробатики здобула 13 нагород на чемпіонаті Європи
Чемпіонати Європи проходив у Люксембурзі

Україна здобула 3 золоті нагороди континентальної першості

13 медалей здобула збірна України зі спортивної акробатики на чемпіонаті Європи у Люксембурзі. Про це повідомляє «Главком».

Переможцями та призерами Чемпіонату Європи стали:

Багатоборство, дорослі:

  • «Золото»: Рузанна Вечерук, Ангеліна Чернявська (жіноча пара)
  • «Срібло»: Євфросинія Кривицька, Іван Лабунець (змішана пара)
  • «Бронза»: Еліна Козачанська, Каріна Островська, Аліна Пугач (жіноча група)

Багатоборство, юніори:

  • «Срібло»: Гліб Гончарук, Артем Шаповал (чоловіча пара)
  • «Бронза»: Миколай Хасанов, Микола Сорока, Дмитро Борщевський, Володимир Репетій (чоловіча група)

Балансова вправа, дорослі:

  • «Золото»: Євфросинія Кривицька, Іван Лабунець (змішана пара)
  • «Срібло»: Тарас Яруш, Юрій Савка, Станіслав Кукурудз, Юрій Пуш (чоловіча група)
  • «Бронза»: Ангеліна Чернявська, Рузанна Вечерук (жіноча пара)

Балансова вправа, юніори:

  • «Бронза»: Гліб Гончарук, Артем Шаповал (чоловіча пара)
  • «Бронза»: Миколай Хасанов, Микола Сорока, Дмитро Борщевський, Володимир Репетій (чоловіча група)

Динамічна вправа, дорослі:

  • «Золото»: Рузанна Вечерук, Ангеліна Чернявська (жіноча пара)

Динамічна вправа, юніори:

  • «Бронза»: Владислав Репетій, Максим Марковський (чоловіча пара)
  • «Бронза»: Миколай Хасанов, Микола Сорока, Дмитро Борщевський, Володимир Репетій (чоловіча група)

Нагадаємо, українка Світлана Москвіна стала призеркою чемпіонату Європи з важкої атлетики.

У ваговій категорії до 64 кг змагалися дві українки.

Віталія Филипів боролася у групі В. Її результат у двоборстві – 209 кг – став десятим серед усіх важкоатлеток.

Світлана Москвіна успішно виступила у групі А. З результатом у 100 кг вона здобула мале срібло у ривку. У поштовху українка зафіксувала 121 кг та завершила виступ у цій вправі на 7 позиції.

Сума 221 кг дозволила Москвіній стати третьою у двоборстві.

Як повідомлялося, українські важкоатлети відкрили лік нагородам на чемпіонаті Європі, що розпочався у Кишиневі (Молдова).

Ольга Івженко у вагові категорії до 55 кг здобула золото у ривку (93 кг), посіла 5 місце у поштовху (108 кг) та виборола бронзу у сумі двоборства (201 кг).

Теги: спорт чемпіонат Європи

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