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Україна мінімально перемогла Чехію, але залишилася поза жіночим чемпіонатом світу з гандболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна мінімально перемогла Чехію, але залишилася поза жіночим чемпіонатом світу з гандболу
Обігравши Чехію, українки перервали серію з шести офіційних матчів без перемог
фото: Ceská Házená

Наступним турніром жіночої збірної України стане відбір Євро-2026, який стартує у жовтні

Жіноча збірна України провела заключний матч у другому раунді кваліфікації чемпіонату світу-2025 з гандболу – обіграла Чехію 27:26.

Розпочавши відбірковий турнір з другого раунду, «синьо-жовті» програли першу з двох зустрічей проти Чехії – 19:35. Відтак у номінально домашньому матчі-відповіді на майданчику литовської Йонави збірній було необхідно не лише перемагати, але й відігравати фору чешок у 16 м'ячів.

Як пройшов вирішальний матч кваліфікації

У першому таймі Чехія відривалася від України на відстань п'яти голів. До перерви господарки скоротили відставання до чотирьох м'ячів – 11:15. Найрезультативнішими серед українок стали Тамара Смбатян та Мілана Шукаль – по три голи.

Закинувши п'ять із шести перших голів другого тайму, Україна зрівняла рахунок – 16:16. Вперше у матчі «синьо-жовті» вийшли вперед за рахунку 18:17, коли свій четвертий результативний кидок виконала Смбатян.

Завершити гру Україні вдалося за мінімальної переваги в один м'яч – 27:26. Найкращу результативність у господарок продемонструвала Шукаль (9 голів), у той час як воротарки Юдіт Балог та Єлизавета Воронько на двох додали 13 сейвів.

Кваліфікація ЧС-2026 (2-й раунд). Матч-відповідь

Україна – Чехія – 27:26 (11:15)

За сумою двох матчів – 46:61.

Обігравши Чехію, українки перервали серію з шести офіційних матчів без перемог. Минулого разу збірна тріумфувала в лютому 2024 року, коли обіграла Ізраїль 32:28 у кваліфікації на чемпіонат Європи.

Наступним турніром жіночої збірної України стане відбір Євро-2026, який стартує у жовтні. «Синьо-жовті» вже отримали суперниць за групою: зіграють зі Швецією, Сербією і Литвою.

Джерело
Теги: гандбол спорт

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