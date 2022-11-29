«Врятуймо Україну»: на Чемпіонаті світу уболівальник влаштував політичну акцію (фото)

Вболівальник на футболці розмістив два написи – Save Ukraine («Врятуймо Україну») під фірмовим знаком Супермена та Respect for Iranian women («Повага іранським жінкам»)

Збірна Португалії у другому турі групового етапу Чемпіонату світу здобула перемогу над національною командою Уругваю і вийшла до 1/8 фіналу мундіалю. Про це повідомляє «Главком».

Один з лідерів збірної Португалії Бруно Фернандеш відзначився дублем.

Португалія – Уругвай 2:0

Голи: Фернандеш, 54, 90+1 (пен.)

Поєдинок запам'ятався не лише перемогою команди Кріштіану Роналду, але й політичною акцією в підтримку України. На старті другої половини зустрічі на поле вибіг уболівальник, який став на захист усіх пригноблених сьогодення. Він продемонстрував прапор ЛГБТ-спільноти, а на футболці розмістив два написи – Save Ukraine («Врятуймо Україну») під фірмовим знаком Супермена та Respect for Iranian women («Повага іранським жінкам»).

Нагадаємо, агресія Росії проти України почалася ще у 2014 році. Війна тривала вісім років у «гібридному» стані до моменту, коли 24 лютого 2022 року біля 5 години ранку Росія відкрито атакувала Україну.