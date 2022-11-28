Футбольні фанати розгромили Брюссель після поразки Бельгії на ЧС-2022 (відео)

У Брюсселі розпочалися погроми після перемоги збірної Марокко над Бельгією

На тлі заворушень у місті призупинили рух метро та трамваїв

У Брюсселі розпочалися погроми під час та після матчу збірної Бельгії проти Марокко, який відбувся 27 листопада. Їх організували представники марокканської діаспори. Про це повідомляє Associated Press.

Марокканці, які живуть у Брюсселі після перемоги їхніх співвітчизників на Чемпіонаті світу з футболу 2022, почали громити столицю Бельгії.

Поліції довелося перекрити центр міста та застосувати сльозогінний газ проти учасників заворушень, які перевернули та підпалили автомобіль, підпалили електроскутер та кидали в авто цеглу.

За словами речника поліції Брюсселя, такі заходи довелося вжити після того, як одна людина отримала травми обличчя.

На тлі заворушень у місті призупинили рух метро та трамваїв.

При цьому мер Брюсселя Філіп Клозе закликав людей триматися подалі від центру міста і сказав, що влада робить все можливе для підтримки порядку на вулицях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Чемпіонаті світу з футболу збірна Сербії вийшла з прапором з написом «Не здаватися» на тлі карти Сербії з Косовом у складі. Інцидент трапився перед грою 1-го туру чемпіонату світу проти команди Бразилії (0:2). Подія викликала обурення у Федерації футболу Косово (ФФК), яка вирішила подати скаргу до ФІФА.