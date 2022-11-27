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На Чемпіонаті світу з футболу стався грандіозний скандал: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Чемпіонаті світу з футболу стався грандіозний скандал: деталі
Інцидент трапився перед грою 1-го туру чемпіонату світу
фото: apnews.com

Косово попросило ФІФА покарати Федерацію футболу Сербії 

На Чемпіонаті світу з футболу збірна Сербії вийшла з прапором з написом «Не здаватися» на тлі карти Сербії з Косовом у складі. Інцидент трапився перед грою 1-го туру чемпіонату світу проти команди Бразилії (0:2). Інцидент викликав обурення у Федерації футболу Косово (ФФК), яка вирішила подати скаргу до ФІФА.

«Подібним проявам шовінізму не місце на спортивному заході, а тим більше на об'єктах, де проходить найбільша подія світового футболу, тому ФФК, як рівноправний член з усіма іншими членами ФІФА, вимагає від цієї установи прийняття санкцій проти дій, що розпалюють ненависть між народами та суперечать загальнолюдським цінностям», – йдеться на офіційному сайті косівської федерації.

У Косово настійно попросили ФІФА неухильно дотримуватися своїх правил і покарати Федерацію футболу Сербії за ці агресивні дії.

«Поки Європа і світ переживають масштабну кризу в результаті неспровокованої агресії Росії в Україні, таке грандіозне змагання, як Чемпіонат світу з футболу, має бути місцем, де переважають заклики до миру, а не використовуватися для розпалювання ненависті між народами», – наголошується в тексті заяви. У відповідь Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відкрила справу проти Сербської футбольної федерації, повідомляє АР.

ФІФА вирішила почати розслідування, посилаючись на розділ дисциплінарного кодексу, який стосується неправомірних дій, включаючи «образливі жести, знаки або мову» і «використання спортивного заходу для демонстрацій неспортивного характеру».

Терміни винесення вердикту поки невідомі. Свій наступний матч Сербія на ЧС-2022 проведе з Камеруном у понеділок, 28 листопада.

У соціальних мережах такий вчинок сербів порівняли з геноцидом.

Раніше повідомлялося, що ФІФА відмовилася карати гравця збірної Камеруну за бутси з прапором Росії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у скандал через шарф із зображенням карти «Великої Угорщини», до складу якої «включили» частину України і Румунії. Відео, де він у фанатському шарфі поруч з футболістом Балажем Джуджаком, котрий провів прощальний матч за національну збірну, виклав у соцмережах сам Орбан.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Косово скандал Сербія

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