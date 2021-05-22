Чемпіонат світу з хокею взяв старт з гучної сенсації

Збірна Латвії вперше в історії взяла гору над постійними фаворитами змагань канадцями

В матчі першого ігрового дня чемпіонату світу з хокею господар змагань збірна Латвії переграла команду Канади. Зустріч у Ризі завершилася з рахунком 2:0. За півтори секунди до кінця першого періоду Мікс Індрашіс, реалізувавши чисельну більшість, вивів латвійську збірну вперед. На 29-й хвилині Оскар Батна збільшив перевагу Латвії до двох шайб. Голкіпер Матіс Ківленієкс оформив шат-аут, відбивши всі 38 кидків.

Цей успіх став першим для латвійської збірної в матчах з «кленовими листями» на великих міжнародних турнірах – чемпіонатах світу і олімпіадах. Раніше найкращим результатом була нічия на чемпіонаті світу 1997 року.

Таким чином, на рахунку Канади 13 перемог, на рахунку Латвії - одна. Ще між командами зафіксована одна нічия.

Чемпіонат світу буде проходити в столиці Латвії, Ризі, з 21 травня по 6 червня.

В іншому матчі групи В Німеччина здолала Італію з рахунком 9:4.

В групі А Білорусь поступилася Словаччині - 2:5, а команда без назви (Росії заборонено виступати під своїми символами) здолала Чехію - 4:3.