Став відомий розмір преміальних, які футболісти збірної України зароблять за участь у Євро

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів про фінансове заохочення

Гравці збірної України, які братимуть участь у фінальній частині чемпіонату Європи,можуть розраховувати на солідні преміальні. Про це повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко в ефірі програми «Денисов Time».

«Усе залежатиме від успішності виступу на Євро. Якщо буде великий успіх, то й преміальні будуть досить пристойні, на які можна буде купити більше, ніж квартиру. Я б побажав, щоб наші хлопці добре виступили і забрали всі призові, які тільки можна заробити на цьому чемпіонаті. Чим вище ми пройдемо на чемпіонаті Європи, тим більше будуть призові», – повідомив Павелко.

На Євро2020 збірна України зіграє в групі з Нідерландами, Австрією і Північною Македонією.

Розклад матчів

14.06 (22:00). Нідерланди – Україна

18.06 (16:00). Україна – Північна Македонія

22.06 (19:00). Україна – Австрія

Два матчі пройдуть в Бухаресті, один – в Амстердамі.

Перед Євро заплановані три контрольні гри.

23.05 (21:00). Україна – Бахрейн (Харків)

03.06 (21:00). Україна – Північна Ірландія (Дніпро)

07.06 (19:00). Україна – Кіпр (Харків).



