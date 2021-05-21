Став відомий розмір преміальних, які футболісти збірної України зароблять за участь у Євро
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів про фінансове заохочення
Гравці збірної України, які братимуть участь у фінальній частині чемпіонату Європи,можуть розраховувати на солідні преміальні. Про це повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко в ефірі програми «Денисов Time».
«Усе залежатиме від успішності виступу на Євро. Якщо буде великий успіх, то й преміальні будуть досить пристойні, на які можна буде купити більше, ніж квартиру. Я б побажав, щоб наші хлопці добре виступили і забрали всі призові, які тільки можна заробити на цьому чемпіонаті. Чим вище ми пройдемо на чемпіонаті Європи, тим більше будуть призові», – повідомив Павелко.
На Євро2020 збірна України зіграє в групі з Нідерландами, Австрією і Північною Македонією.
Розклад матчів
14.06 (22:00). Нідерланди – Україна
18.06 (16:00). Україна – Північна Македонія
22.06 (19:00). Україна – Австрія
Два матчі пройдуть в Бухаресті, один – в Амстердамі.
Перед Євро заплановані три контрольні гри.
23.05 (21:00). Україна – Бахрейн (Харків)
03.06 (21:00). Україна – Північна Ірландія (Дніпро)
07.06 (19:00). Україна – Кіпр (Харків).
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