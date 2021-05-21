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    Скандального президента «Олімпіка» Гельзіна дискваліфікували на п’ять років

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    Владислав Гельзін отримав 5-річну дискваліфікацію - Скандального президента «Олімпіка» Гельзіна дискваліфікували на п’ять років
    Владислав Гельзін отримав 5-річну дискваліфікацію
    Фото з відкритих джерел

    Також він має заплатити штраф у 250 тисяч гривень

    Відповідальний секретар КДК УАФ Ігор Грищенко розповів про дискваліфікацію президента «Олімпіка» Владислава Гельзіна.

    «УАФ прийняла рішення заборонити Гельзіну будь-яку футбольну діяльність терміном на 5 років, плюс 5 років умовно, а також фінансовий штраф у розмірі 250 000 гривен за його дії під час і після матчу з «Шахтарем».

    Він неправомірно вривався в суддівську кімнату, тиснув на суддів і міг вплинути на їхню поведінку на полі, а також нецензурно висловлювався після матчу під час прямого ефіру.

    За поведінку і заподіяну шкоду репутації футболу Гельзін отримав покарання: пряма санкція – 5 років, плюс 5 – умовно з випробувальним терміном на 2 роки після закінчення прямої санкції.

    Рішення може бути оскаржене в апеляційному комітеті УАФ, а після – в Лозанні», – наводить слова Грищенка «Трибуна».

    Владислав Гельзін прокоментував рішення КДК УАФ.

    «Ніяких емоцій з приводу моєї дискваліфікації немає. Це не мене дискваліфікували, а в стійло поставили всіх нас, хто займається футболом і вкладає в нього гроші, всіх президентів клубів.

    Апеляція? Поки ще не знаю. Можливо. Те, що зараз відбувається, терпіти складно. Вся футбольна система в Україні прогнила з самого низу, до самого верху», – сказав Гельзін.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Владислав Гельзін
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    Скандального президента «Олімпіка» Гельзіна дискваліфікували на п’ять років