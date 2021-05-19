Дебютант Ліги чемпіонів «Донбас» отримав суперників по групі

Перші матчі відновленого турніру пройдуть у вересні

«Донбас» дізнався суперників по груповому етапу хокейної Ліги чемпіонів. Жеребкування, яке пройшло у швейцарському Цюріху, відрядило підопічних Павла Мікульчика до квартету G.

Туди ж потрапили найсильніша команда Австрії – «Клагенфурт», чемпіони Данії «Рунгстед» та старі знайомі українців із «Руана». З французьким клубом «Донбас» тричі зустрічався у Суперфіналах Континентального кубку. У 2013 році донеччани розгромили суперників з рахунком – 7:1 і єдиний раз в історії стали володарями європейського трофею.

Матчі групового етапу Ліги чемпіонів розпочнуться у вересні.