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    Дебютант Ліги чемпіонів «Донбас» отримав суперників по групі

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    Донецький клуб впереше зіграє в Лізі чемпіоноів - Дебютант Ліги чемпіонів «Донбас» отримав суперників по групі
    Донецький клуб впереше зіграє в Лізі чемпіоноів
    Фото з відкритих джерел

    Перші матчі відновленого турніру пройдуть у вересні

    «Донбас» дізнався суперників по груповому етапу хокейної Ліги чемпіонів. Жеребкування, яке пройшло у швейцарському Цюріху, відрядило підопічних Павла Мікульчика до квартету G.

    Туди ж потрапили найсильніша команда Австрії – «Клагенфурт», чемпіони Данії «Рунгстед» та старі знайомі українців із «Руана». З французьким клубом «Донбас» тричі зустрічався у Суперфіналах Континентального кубку. У 2013 році донеччани розгромили суперників з рахунком – 7:1 і єдиний раз в історії стали володарями європейського трофею.

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    Матчі групового етапу Ліги чемпіонів розпочнуться у вересні.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ жеребкування хокей ХК Донбас
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    Дебютант Ліги чемпіонів «Донбас» отримав суперників по групі