Чемпіон світу з боксу Захарєєв отримав по заслугам

За перемогу на світовій першості капітану української збірної вручили ключі від квартири

Юрій Захарєєв тепер матиме змогу не їздити на море, а ходити. За перемогу на чемпіонаті світу Федерація боксу України нагородила чемпіона квартирою в Одесі та відзначила грошовою премією.

Юрій був капітаном молодіжної збірної і єдину для команди золоту нагороду. Раніше він вигравав континентальні першості в 2019 і 2020 роках.

Нагородження пройшло в рамках чемпіонату України серед юнаків, який в ці дні проходить в Білгороді-Дністровському.

«Мені завжди приємно перебувати в Одеському регіоні і зокрема в місті Білгород-Дністровський, адже це по-справжньому боксерський край, Батьківщина нашого видатного спортсмена, дворазового олімпійського чемпіона Василя Ломаченка, – сказав на прес-конференції президент ФБУ Володимир Продівус. – Сьогодні ім'я Ломаченка знає весь світ, і я можу пишатися тим, що зіграв роль в його становленні.

Бокс не стоїть на місці, і ми тепер вшановуємо чемпіона світу серед молоді Юрія Захарєєва. Нехай йому лише 18 років і у нього ще немає такої кількості титулів, як у Василя Ломаченка, але він вже зарекомендував себе на світовій арені як один з найздібніших, найтехнічніших, найперспективніших боксерів».

Юрій Захарєєв машкає і тренується в селі Андріївка Білгород-Дністровського району. Детальніше читайте в матеріалі Село і бокс. Де в Україні готують чемпіонів світу.