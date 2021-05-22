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    Чемпіон світу з боксу Захарєєв отримав по заслугам

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    Юрій Захарєєв став одеситом - Чемпіон світу з боксу Захарєєв отримав по заслугам
    Юрій Захарєєв став одеситом
    Фото ФБУ

    За перемогу на світовій першості капітану української збірної вручили ключі від квартири

    Юрій Захарєєв тепер матиме змогу не їздити на море, а ходити. За перемогу на чемпіонаті світу Федерація боксу України нагородила чемпіона квартирою в Одесі та відзначила грошовою премією.

    Юрій був капітаном молодіжної збірної і єдину для команди золоту нагороду. Раніше він вигравав континентальні першості в 2019 і 2020 роках.

    Нагородження пройшло в рамках чемпіонату України серед юнаків, який в ці дні проходить в Білгороді-Дністровському.

    «Мені завжди приємно перебувати в Одеському регіоні і зокрема в місті Білгород-Дністровський, адже це по-справжньому боксерський край, Батьківщина нашого видатного спортсмена, дворазового олімпійського чемпіона Василя Ломаченка, – сказав на прес-конференції президент ФБУ Володимир Продівус. – Сьогодні ім'я Ломаченка знає весь світ, і я можу пишатися тим, що зіграв роль в його становленні.

    Бокс не стоїть на місці, і ми тепер вшановуємо чемпіона світу серед молоді Юрія Захарєєва. Нехай йому лише 18 років і у нього ще немає такої кількості титулів, як у Василя Ломаченка, але він вже зарекомендував себе на світовій арені як один з найздібніших, найтехнічніших, найперспективніших боксерів».

    Юрій Захарєєв машкає і тренується в селі Андріївка Білгород-Дністровського району. Детальніше читайте в матеріалі Село і бокс. Де в Україні готують чемпіонів світу.

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    Теги: чемпіонат світу бокс
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    Чемпіон світу з боксу Захарєєв отримав по заслугам