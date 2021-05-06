В НХЛ влаштували грандіознішу бійку в історії. Росіянин нападав з ключкою

«Рейнджерс» і «Вашингтон» продовжили з’ясовувати стосунки на кулаках

«Вашингтон Кепіталз», який вже вийшов у плей-оф НХЛ, завдав чергової поразки «Нью-Йорк Рейнджерс» – 4:2. Проте головною в матчі стала не гра, а масова бійка. Тільки за стартовий відрізок зустрічі хокеїсти заробили 100 хвилин штрафу.

З’ясовування стосунків продовжилося й надалі.

Неадекватною поведінкою в хокейній бійці відзначився росіянин Павло Бунчевич. Коли всі билися на кулаках, він вдарив суперника ключкою, за що був вилучений до кінця гри.

До бійки призвела минула гра між цими командами кілька днів тому. Тоді захисник Том Уїлсон «поклав» на лід двох росіян.