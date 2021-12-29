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    Чемпіонат світу з шахів завершився сенсацією

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    Нодірбек Абдусатторов став чемпіоном світу з рапіду - Чемпіонат світу з шахів завершився сенсацією
    Нодірбек Абдусатторов став чемпіоном світу з рапіду
    фото з відкритих джерел

    Найкращим в змаганнях з рапіду став 17-річний узбек Абдусатторов

    У Варшаві завершився чемпіонат світу з рапіду (15 хвилин на партію з додаванням 10 секунд на хід). Найсильніший шахіст планети норвежець Магнус Карлсон поступився 17-річному узбеку Нодірбеку Абдусатторову.

    Головна сенсація прогриміла в першій партії останнього дня, коли спортсмен з Узбекистану переміг Карлсена чорними фігурами.

    У 11-му турі Карлсен та Непомнящий, нещодавні суперники у матчі за світову корону, зіграли внічию. У вирішальному тай-брейку Ян бився з Абдусатторовим, сильнішим виявився юніор – 1,5:0,5.

    У звичайних шахах Магнусу Карлсену рівних поки що немає.

    Найкращі з українців, Андрій Волокітін, Антон Коробов, Володимир Оніщук, Захар єфименко і Кирило Шевченко набрали по 8 очок і посіли місця з 21-го по 32-ге.

    У жінок чемпіонкою стала Олександра Костенюк, а українки Анна Музичук (7,5), Марія Музичук (7) та Інна Гапоненко (7) посіли, відповідно, 13-те, 15-те і 18-те місця.

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    Теги: чемпіонат світу шахи Анна Музичук Антон Коробов Маґнус Карлсен
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    Чемпіонат світу з шахів завершився сенсацією