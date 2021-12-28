Призерка Олімпіади розповіла, що зробили з її будинком у Донецьку

Ірина Ліщинська переїхала в Київ і розпочала нове життя

Срібна призерка Олімпіади в Пекіні на дистанції 1500 метрів Ірина Ліщинська розповіла, що вона втратила в Донецьку після збройного нападу Росії на Україну.

«Навіть у страшному сні не могла таке уявити. У нас було класне місто Донецьк, зі своєю атмосферою. Стадіони, інфраструктури, люди, – розповіла Ірина «Трибуні». – Будинок? Я вже переступила через це. Мріяла заробити гроші та збудувати будинок, а в результаті все там залишилося. Сумую по всьому, і в той же час намагаюся не торкатися цієї теми, тому що всередині все болить і досі.

Ми мали сильну федерацію легкої атлетики Донецької області, сильних тренерів. На тренуваннях завжди панувала чудова атмосфера. Ну і саме місто, я дуже любила Донецьк.

З будинку там усе розікрали, все виламали. А стіни із собою забрати неможливо».

Ліщинська також дала пораду молодим спортсменам.

«Зараз є величезні можливості. Є величезний запит на спорт та здоровий спосіб життя, можна реалізувати свої проекти. Я порадила б усім розвиватися, навіть під час кар'єри. Вчитися чогось нового, вчити мови, розвивати інтелект. Хоч би зрозуміти, до чого у вас лежить душа, що вам подобається в житті, щоб потім було легше».