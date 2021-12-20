Українки сенсаційно стали чемпіонками світу з пляжного волейболу

Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко вперше в історії країни здобули «золото» світової першості

Український дует в складі Ангеліни Хміль і Тетяни Лазаренко став чемпіоном світу з пляжного волейболу. Молодіжний турнір пройшов у Таїланді. В фіналі наші дівчата зустрічалися з іспанками, зуміли відіграти в суперниць два матч-боли і здобути золоті нагороди.

Примітно, що тиждень тому Хміль і Лазаренко, яким по 18 років, вибороли бронзові медалі на чемпіонаті світу серед волейболісток до 19 років.

А перемогу святкували на першості серед 21-річних. Іспанки капітулювали в трьох партіях – 17:21, 21:18, 15:17.