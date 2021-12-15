  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    У футболі визначать неофіційного чемпіона світу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Аргентина та Італія виявлять сильнішого 1 червня 2022 року - У футболі визначать неофіційного чемпіона світу
    Аргентина та Італія виявлять сильнішого 1 червня 2022 року
    фото з відкритих джерел

    В червні 2022 року відбудеться матч між чемпіонами Європи і Південної Америки

    Поки ФІФА робить спроби залучитися підтримкою громадської в ідеї проводити чемпіонат світу з футболу кожні два роки, УЄФА та КОМНЕБОЛ підписали угоду про співробітництво, яка передбачає проведення матчу між чемпіонами Європи та Південної Америки.

    Перший матч між чинними чемпіонами провідних футбольних союзів відбудеться 1 червня 2022 року у Лондоні. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

    УЄФА та КОНМЕБОЛ підписали оновлений та розширений меморандум про співпрацю, розрахований до 30 червня 2028 року. На заході сторони погодили проведення матчу між збірними Італії та Аргентини. Зустріч, яка пройде влітку наступного року, отримала назву Фіналісіма.

    Минулого літа збірна Італії стала переможцем чемпіонату Європи, у фіналі турніру обігравши національну команду Англії (1:1, 3:2 – в серії пенальті). Аргентинська збірна здобула Кубок Америки, здолавши Бразилію з рахунком 1:0.

    Чемпіонат світу в звичному форматі вигравали лише збірні, які представляли Європу або Південну Америку.

    Читайте також:

    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У футболі визначать неофіційного чемпіона світу