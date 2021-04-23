Чемпіонку світу оголосили в розшук через критику Лукашенка

Герасименю звинувачують у поширенні неправдивих даних під час виборів президента країни

Чемпіонку світу Олександру Герасименю слідчий комітет Білорусі оголосив у розшук. Її, а також директора фонду спортивної солідарності Олександра Опейкіна, звинувачують за статею про заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці.

Як повідомляє dw, Герасимені та Опейкіну інкримінують «нанесення іміджевої та фінансової шкоди», «підрив престижу країни на міжнародній арені» і «дискредитацію керівництва спортивної галузі та держави». У повідомленні прес-служби слідчого комітету Білорусі зазначається також, що обвинувачені сприяли перенесенню з Білорусі низкиу великих спортивних заходів.

Олександра Герасіменя – дворазова срібна призерка Олімпіади-2012 у плаванні на 50 і 100 метрів вільним стилем, бронзова призерка Олімпіади-2016 у плаванні на 50 метрів вільним стилем, володарка золотих нагород чемпіонатів світу і Європи.

Після президентських виборів 2020 року в Білорусі спортсменка активно підтримала опозиційний рух. У жовтні 2020 року вона очолила Білоруський фонд спортивної солідарності і залишила країну, виїхавши до Вільнюса. Головним завданням фонду Герасіменя називає фінансову, психологічну, організаційну та іншу допомогу білоруським спортсменам, які постраждали від дій влади.

5 квітня Герасименя виставила на продаж золоту медаль, завойовану нею на чемпіонаті світу 2012 року в Туреччині. Стартова ціна лота становила $3000, але в підсумку медаль була продана 13 квітня за $16 100. Спортсменка заявила тоді, що збирається перерахувати ці гроші в Білоруський фонд спортивної солідарності.