Малиновський забив «Ромі» і тягне «Аталанту» за медалями чемпіонату Італії
Український півзахисник забив «Ромі», але втримати перемогу бергамаскі не змогли
«Аталанта» Руслана Малиновського в черговому турі Серії А зустрічалася з «Ромою» колишнього тренера «Шахтаря» Паулу Фенсеки і втратила можливість піднятися на другу сходинку турнірної таблиці. Українець вийшов у стартовому складі і зумів знову забити. Після прострільної передачі з флангу Руслан в оточенні кількох захисників зумів переправити м’яч у ворота.
Гостей підвела необачність півзахисника Госенса. Німець отримав другу жовту карту за підніжку, і майже одразу «Рома» зрівняла рахунок. Браяну Крістіансе вдався удар з далекої відстані, який не загубиться серед номінантів на найкращий гол року – 1:1.
У минулому турі гол Малиновського приніс перемогу «Аталанті» над чемпіоном «Ювентусом».
«Аталанта» поступилася третім місцем «Ювентусу», і від «Мілана», який іде другим, відстає на два очки. Лідирує «Інтер», який випереджає найближчого конкурента на 10 очок.
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