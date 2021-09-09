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    Чемпіону світу з футболу загрожує в’язниця за домашнє насилля

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    Жером Боатенг може завершити з футболом - Чемпіону світу з футболу загрожує в’язниця за домашнє насилля
    Жером Боатенг може завершити з футболом
    Фото з відкритих джерел

    Боатенг проходить у справі про нанесення тілесних ушкоджень колишній подрузі

    Чемпіон світу у складі збірної Німеччини Жером Боатенг прийшов до суду в справі про нанесення тілесних ушкоджень своїй колишній дівчині. Як повідомляє Spiegel, прокуратура звинувачує футболіста в нанесенні травм у результаті побоїв. Стверджується, що у 2018 році гравець напав на неї під час відпустки після сварки. Якщо Боатенга визнають винним, його можуть оштрафувати або посадити до в'язниці на термін до п'яти років.

    Раніше, в лютому 2021 року, інша колишня дівчина захисника «Ліона» Касія Ленхардт була знайдена мертвою у своїй квартирі в Берліні. У поліції повідомили, що смерть моделі не була насильницькою.

    4 лютого Боатенг оголосив про розставання з Ленхардт через те, що вона розбила його машину. Наостанок німецький футболіст звинуватив колишню пасію в шантажі та назвав її причиною сварок зі своєю сім'єю. Касія Ленхардт у відповідь звинуватила 32-річного німецького футболіста у брехні та регулярних зрадах.

    Жером Боатенг став чемпіоном світу 2014 року.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Чемпіону світу з футболу загрожує в’язниця за домашнє насилля