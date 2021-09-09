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    До Магучіх і Ласіцкене знову сфотографувалися разом. Тепер вже й з Геращенко

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    Ярославу Магучіх, схоже, скандал нічому не навчив - До Магучіх і Ласіцкене знову сфотографувалися разом. Тепер вже й з Геращенко
    Ярославу Магучіх, схоже, скандал нічому не навчив
    Фото з відкритих джерел

    Росіянка опинилася між двох українок на знімку з фіналу Діамантової ліги

    Не встиг вщухнути скандал після спільного фото росіянки Марії Ласіцкене і українки Ярослави Магучіх на Олімпіаді в Токіо, як спортсменки опинилися разом на черговій світлині. Цього разу, щоправда, без українського прапора, але вже з іншою українкою – Іриною Геращенко (праворуч від Ласіцкене).

    Знімок зроблений після фіналу Діамантової ліги в Цюріху. Там Ласіцкене стала першою, Магучіх – другою, Геращенко – четвертою.

    Фото оприлюднила австралійська легкоатлетка Елінора Паттерсон.

    Після закінчення змагань на Олімпіаді в Токіо Ласіцкене, яка є капітаном російських збройних сил і була довіреною особою президента РФ Володимира Путіна, сфотографувалася з Ярославою Магучіх, яка є молодшим лейтенантом Збройних сил України. Пізніше Магучіх перепросила за непорозуміння, адже вона знає, що на сході України наша армія воює з Росією.

    Теги: Олімпіада Ірина Геращенко Ярослава Магучих
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    До Магучіх і Ласіцкене знову сфотографувалися разом. Тепер вже й з Геращенко