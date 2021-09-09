До Магучіх і Ласіцкене знову сфотографувалися разом. Тепер вже й з Геращенко

Росіянка опинилася між двох українок на знімку з фіналу Діамантової ліги

Не встиг вщухнути скандал після спільного фото росіянки Марії Ласіцкене і українки Ярослави Магучіх на Олімпіаді в Токіо, як спортсменки опинилися разом на черговій світлині. Цього разу, щоправда, без українського прапора, але вже з іншою українкою – Іриною Геращенко (праворуч від Ласіцкене).

Знімок зроблений після фіналу Діамантової ліги в Цюріху. Там Ласіцкене стала першою, Магучіх – другою, Геращенко – четвертою.

Фото оприлюднила австралійська легкоатлетка Елінора Паттерсон.

Після закінчення змагань на Олімпіаді в Токіо Ласіцкене, яка є капітаном російських збройних сил і була довіреною особою президента РФ Володимира Путіна, сфотографувалася з Ярославою Магучіх, яка є молодшим лейтенантом Збройних сил України. Пізніше Магучіх перепросила за непорозуміння, адже вона знає, що на сході України наша армія воює з Росією.