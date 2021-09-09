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    Математик вирахував ідеального футболіста в історії, і це – не Мессі

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    Кріштіану роналду - ідеальний футболіст - Математик вирахував ідеального футболіста в історії, і це – не Мессі
    Кріштіану роналду - ідеальний футболіст
    Фото з відкритих джерел

    Найуспішнішим гравцем є капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду

    Доктор математичних наук Том Кроуфорд з Оксфордського університету вивів спеціальну формулу для визначення найкращого футболіста в історії, повідомляє Daily Mail.

    Спеціаліст вивчив футболістів, які не менше двох разів вигравали «Золотий м'яч». Як виняток, до списку потрапили деякі легендарні гравці. Він вивів формулу, в якій враховуються перемоги в національних та міжнародних турнірах, індивідуальні нагороди, забиті м'ячі за клуби та збірні, а також кількість отриманих голосів у боротьбі за «Золотий м'яч».

    Відповідно до проведених досліджень, найкращим футболістом в історії є нападник «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду. Друге місце в рейтингу посів форвард «ПСЖ» Ліонель Мессі, третім став бразилець Пеле. Крім перерахованих гравців, у п'ятірку потрапили колишні футболісти Ференц Пушкаш і Роналдо.

    Раніше футболіста збірної Казахстану, який забив Україні два м’ячі, впіймали на допінгу – ЗМІ.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Математик вирахував ідеального футболіста в історії, і це – не Мессі