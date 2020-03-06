Через коронавірус в Україні відмінили культове спортивне змагання



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Ралі Фортеця скасовано

Коронавірус скасував знамениту гонку біля Кам'янця-Подільського

Ралі "Фортеця" - другий етап чемпіонату України, який проводиться на Хмельниччині, перенесено через загрозу коронавіруса.

Про це повідомляється на офіційній сторінці ралі "Фортеця" в Facebook. Рішення було прийнято на засіданні організаційного комітету ралі.

Організатори вирішлили не гратися з вогнем й прислухатись до слів головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, який у четвер заявив про необхідність відміни спортивних змагань в зв’язку з ризиками поширення COVID-19.

Організатори відзначили, що особлива увага була приділена ризикам, пов'язаним з участю в ралі іноземних екіпажів, фахівців і глядачів.

Етап ралі "Фортеця" був запланований на 8-10 травня 2020 року. Нові дати змагань будуть оголошені пізніше. Нагадаємо, що через епідемію скасовано китайський етап Формули-1 та під питання гонка у Ханої.

Зазначимо, що Ляшко заявив про відміну спортивних змагань без консультацій з федераціями та рештою спортивної влади, чим породив паніку та певну анархію в її рядах. Так, дехто вирішив не зважати, а деякі - проводять матч без глядачів.