  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Через коронавірус в Україні відмінили культове спортивне змагання

    • Розсилка
    Ралі Фортеця скасовано - Через коронавірус в Україні відмінили культове спортивне змагання
    Ралі Фортеця скасовано

    Коронавірус скасував знамениту гонку біля Кам'янця-Подільського

    Ралі "Фортеця" - другий етап чемпіонату України, який проводиться на Хмельниччині, перенесено через загрозу коронавіруса.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: УПЛ не знає, чи заборонять матчі футбольної першості

    Про це повідомляється на офіційній сторінці ралі "Фортеця" в Facebook. Рішення було прийнято на засіданні організаційного комітету ралі.

    Організатори вирішлили не гратися з вогнем й прислухатись до слів головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, який у четвер заявив про необхідність відміни спортивних змагань в зв’язку з ризиками поширення COVID-19.

    Організатори відзначили, що особлива увага була приділена ризикам, пов'язаним з участю в ралі іноземних екіпажів, фахівців і глядачів.

    Етап ралі "Фортеця" був запланований на 8-10 травня 2020 року. Нові дати змагань будуть оголошені пізніше. Нагадаємо, що через епідемію скасовано китайський етап Формули-1 та під питання гонка у Ханої.

    Зазначимо, що Ляшко заявив про відміну спортивних змагань без консультацій з федераціями та рештою спортивної влади, чим породив паніку та певну анархію в її рядах. Так, дехто вирішив не зважати, а деякі - проводять матч без глядачів.


    Хмельниччина раллі коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ