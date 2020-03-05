Україна скасує усі спортивні заходи через коронавірус



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Коронавірус вже в Україні

Коронавірус вже в Україні – час страждати

Заступник міністра охорони здоров'я і головного санітарного лікаря Віктор Ляшко у четвер, 5 березня, відвідав разом с президентом Нові Санжари, же нині завершився строк обсервації українців, що повернулися з Китаю та ексміністерки Скалецької.

Там чиновник нарешті сказав те, про що всі здогадувались, але не хотіли в те вірити, - Україна на порозі епідемії коронавірусу й для боротьби з нею потрібні рішучі заходи.

"Найближчим часом, ми, на жаль, повинні будемо вводити обмежувальні протиепідемічні заходи. Ми будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів, будемо закривати тимчасово школи", - заявив Ляшко.

Він зазначив, що ці заходи необхідні для того, щоб запобігти масовому поширення коронавируса. Ляшко нагадав, що COVID-19 передається в основному повітряно-крапельним шляхом. Лікар також попросив не піддаватися паніці і не скуповувати масово медичні маски.

Пан Ляшко не повідомив, як та коли буде накладено бан, чи буде розглянуто італійський варіант з матчами без глядачів. Але є відчуття, що незабаром ми дізнаємось деталі.

Зазначимо, що ніхто зі спортовців ситуації не коментував – схоже, що вони дізнаються про плани Ляшка за допомогою ЗМІ. На сторінці міністра спорту - самі вітання, пан голова Держгенції - тішиться, що побув у зениті слави добу, а пану Бородянському вже того не треба.