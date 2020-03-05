Коронавірус: на Буковині запровадили карантин у всіх навчальних закладах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рішення про карантин ухвалила ввечері 5 березня обласна комісія з питань надзвичайних ситуацій

Навчальний процес призупинено до 22 березня включно

У Чернівецькій області після першого випадку коронавірусу запровадили карантин: призупинили навчальний процес у школах, а також у вищих навчальних закладах та дитячих садочках.

Про це у четвер ввечері повідомив Чернівецький міський голова Олексій Каспрук на своїй сторінці в Facebook.

«Щойно завершилось засідання обласної комісії з питань надзвичайних ситуацій. Було прийняте рішення про призупинення навчального процесу в школах області, і, відповідно, міста Чернівці. А також вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації. По садочкам – органам місцевого самоврядування рекомендовано призупинити виховний процес також», - заявив Каспрук.

Він зазначив, що вони ще будуть вивчати питання і радитися, яким чином батькам буде забезпечена можливість перебувати вдома з дітьми у випадку закриття садочків.

«Процес призупинено до 22 березня включно. Так що деталі згодом. Тримаємо ситуацію на контролі», - додав мер Чернівців.

Раніше міський голова Чернівців Олексій Каспрук повідомив, що Держпродспоживслужба рекомендує обмежити проведення масових заходів.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

У дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців ознак захворювання немає, а сам хворий почуває себе вже краще.

До слова, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

Також заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що 4 березня на коронавірус в Україні перевіряють ще шість осіб.

Станом на четвер, 5 березня, кількість заражених коронавірусом COVID-19 у світі склала 94 752 особи.

Ще двох буковинців 5 березня госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією.

У лабораторії наразі досліджують ще 10 зразків, відібраних у людей із підозрою на коронавірус, –сказав 5 березня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.