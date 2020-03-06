У Краматорську жінку госпіталізували з підозрою на коронавірус
Мешканка Донеччини нещодавно повернулася з Таїланду
Мешканку Краматорська Донецької області, яка нещодавно повернулася з Таїланду, 5 березня госпіталізували з підозрою на коронавірус Covid-19.
Про це повідомляє пресслужба Донецької ОДА.
Зазначається, що у жінки симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції. Лікарі, згідно з протоколом, ізолювали хвору і взяли у неї аналізи. Їх направили в Центр громадського здоров'я МОЗ України в Києві. Результатів очікують 6 березня.
«Центр громадського здоров'я МОЗ України робить все можливе, щоб здійснити перевірку в найкоротші терміни. Як тільки будуть отримані результати аналізів, Донецька ОДА проінформує населення та ЗМІ», - йдеться в повідомленні.
У Донецькій облдержадміністрації підкреслили, що регіон повністю готовий до будь-якого розвитку ситуації - лікарні обладнані необхідним, підготовлені до можливого прийому пацієнтів, а лікарі навчені необхідним алгоритмам дій.
Як відомо, станом на 6 березня у світі підтверджено 95 333 випадки зараження коронавірусом.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі найбільшим викликом для уряду є поширення коронавірусу.
3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.
Ввечері 5 лютого у Чернівецькій області після першого випадку коронавірусу запровадили карантин у навчальних закладах.
Ще двох буковинців 5 березня госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією.
У лабораторії наразі досліджують ще 10 зразків, відібраних у людей із підозрою на коронавірус.