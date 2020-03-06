У Краматорську жінку госпіталізували з підозрою на коронавірус



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У жінки виявили симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції: її ізолювали та взяли аналізи Фото ілюстративне

Мешканка Донеччини нещодавно повернулася з Таїланду

Мешканку Краматорська Донецької області, яка нещодавно повернулася з Таїланду, 5 березня госпіталізували з підозрою на коронавірус Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба Донецької ОДА.

Зазначається, що у жінки симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції. Лікарі, згідно з протоколом, ізолювали хвору і взяли у неї аналізи. Їх направили в Центр громадського здоров'я МОЗ України в Києві. Результатів очікують 6 березня.

«Центр громадського здоров'я МОЗ України робить все можливе, щоб здійснити перевірку в найкоротші терміни. Як тільки будуть отримані результати аналізів, Донецька ОДА проінформує населення та ЗМІ», - йдеться в повідомленні.

У Донецькій облдержадміністрації підкреслили, що регіон повністю готовий до будь-якого розвитку ситуації - лікарні обладнані необхідним, підготовлені до можливого прийому пацієнтів, а лікарі навчені необхідним алгоритмам дій.

Як відомо, станом на 6 березня у світі підтверджено 95 333 випадки зараження коронавірусом.