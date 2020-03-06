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    Здоров'я

    У Краматорську жінку госпіталізували з підозрою на коронавірус

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    У жінки виявили симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції: її&nbsp;ізолювали та взяли аналізи - У Краматорську жінку госпіталізували з підозрою на коронавірус
    У жінки виявили симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції: її ізолювали та взяли аналізи
    Фото ілюстративне

    Мешканка Донеччини нещодавно повернулася з Таїланду

    Мешканку Краматорська Донецької області, яка нещодавно повернулася з Таїланду, 5 березня госпіталізували з підозрою на коронавірус Covid-19.

    Про це повідомляє пресслужба Донецької ОДА.

    Зазначається, що у жінки симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції. Лікарі, згідно з протоколом, ізолювали хвору і взяли у неї аналізи. Їх направили в Центр громадського здоров'я МОЗ України в Києві. Результатів очікують 6 березня.

    «Центр громадського здоров'я МОЗ України робить все можливе, щоб здійснити перевірку в найкоротші терміни. Як тільки будуть отримані результати аналізів, Донецька ОДА проінформує населення та ЗМІ», - йдеться в повідомленні.

    У Донецькій облдержадміністрації підкреслили, що регіон повністю готовий до будь-якого розвитку ситуації - лікарні обладнані необхідним, підготовлені до можливого прийому пацієнтів, а лікарі навчені необхідним алгоритмам дій.

    Як відомо, станом на 6 березня у світі підтверджено 95 333 випадки зараження коронавірусом.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі найбільшим викликом для уряду є поширення коронавірусу.

    3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

    Ввечері 5 лютого у Чернівецькій області після першого випадку коронавірусу запровадили карантин у навчальних закладах.

    Ще двох буковинців 5 березня госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією.

    У лабораторії наразі досліджують ще 10 зразків, відібраних у людей із підозрою на коронавірус.

    здоров'я медицина Таїланд Донеччина лікарня Україна аналізи коронавірус
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