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    УПЛ не знає, чи заборонять матчі футбольної першості

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    Даріо Срна не здогадується, що маски не рятують від коронавірусу - УПЛ не знає, чи заборонять матчі футбольної першості
    Даріо Срна не здогадується, що маски не рятують від коронавірусу

    Анекдотична ситуація склалася в українському спорті

    Сьогодні, 5 березня, головний санітарний лікар держави пан Віктор Ляшко повідомив, що в Україні у зв’язку з поширенням коронавірусу відмінять усі громадські заходи, зокрема, спортивні змагання.

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    При цьому Ляшко не навів жодної конкретики - ані дат, ані строків.

    Звичайно, цим він посіяв чималеньку паніку, адже для усіх спортовців країни ця новина стала несподіванкою.

    «Ми відправили запит до Міністерства охорони здоров'я України з цього питання. Чекаємо на відповідь. Також в постійному контакті зі спортивно-медичним комітетом УАФ. Тримаємо руку на пульсі. Якщо у нас з'являться причини для скасування або перенесення матчів, то обов'язково оперативно відреагуємо», - заявив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий у коментарі російському сайту «Трибуна».

    У перекладі на людську мову то означає – «нас не попередили, а тупо поставили перед фактом».

    Схожа ситуація й з іншими федераціями та ГО, що опікуються спортом. Ситуацію мав би взяти під контроль профільний спортивний очільник, але в Україні після відставки уряду Гончарука утворилося спортивне безвладдя.

    Фактично нині є приведений до присяги міністр спорту Вадим Гутцайт, який не має жодних повноважень, включно з міністерством, яке навіть не існує на папері, є голова Державної агенції з питань спорту Сергій Левчук, але його відомство  теж віртуальне (він теж нічого не знає: «Зараз ситуація моніториться. На даний момент обмеження не плануються»), є відставлений вчора міністр Бородянський, який мав би на правах виконуючого обов’язки щось робити, але йому то вже не треба, бо за задумом влади його відомство пошматують й заберуть «спорт та молодь». Ось так и живемо.

    УПЛ коронавірус Віктор Ляшко
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