Матч лідерів баскетбольного чемпіонату України відбудеться без глядачів через епідемію коронавірусу

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У ключових матчах регулярного чемпіонату тернополяни не зможуть розраховувати на підтримку вболівальників БК «Тернопіль»

Вірус торкається українського спорту все тісніше

Найближчими вихідними, 7-8 березня на майданчику тернопільського Фізкультурно-оздоровчого комплексу відбудеться найочікуваніша подія регулярного чемпіонату вищої баскетбольної ліги – зустріч лідерів Західної конференції місцевого клубу «Тернопіль» і суперників з БК «Рівне». За підсумками цих поєдинків має визначитися переможець конференції.

Не дивно, що подія викликала в Тернополі великий ажіотаж і близько 600 глядацьких місць відновленого нещодавно спорткомплексу навряд чи вмістили б усіх бажаючих.

Проте не вмістять жодного. Через загрозу спалаху в Україні епідемії коронавірусу поєдинок вирішили провести без глядачів.

Вочевидь у баскетбольному клубі «Тернопіль» першими прислухалися до порад заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, який поміж іншого сказав наступне: «Найближчим часом, ми, на жаль, повинні будемо вводити обмежувальні протиепідемічні заходи. Ми будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів, будемо закривати тимчасово школи».

Трохи раніше через спалах епідемії коронавірусу перенесли олімпійську кваліфікацію з баскетболу 3х3 серед жінок, у якій мала взяти участь збірна України. Ці змагання мали відбутися 18-22 березня в Індії.