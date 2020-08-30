Кубок України з футболу: «Металіст» сенсаційно програв команді з села та інші результати



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Івано-франківське «Прикарпаття» сенсаційно програло у Хмельницькому Світлина - Іван Вербицький

Сенсації на стартовій стадії наразі дві

У суботу, 29 серпня, відбулося сім матчів першого раунду Кубка України з футболу. Найбільші сенсації зафіксовані в Хмельницькому, де друголігове «Поділля» в серії пенальті перемогло першолігове івано-франківське «Прикарпаття» і в Липовій Долині на Сумщині, де місцевий клуб, котрий невдовзі дебютує в першій лізі, переміг харківський «Металіст».

«Альянс» (Липова Долина) – «Металіст-1925» (Харків) – 2:0

Голи: 1:0 – Загинайлов (45+2). 2:0 – Загинайлов (69)

«Метал» (Харків) – «ВПК-Агро» (Шевченківка) – 1:3

Голи: 1:0 – Єгор Демченко (17). 1:1 – Ляшенко (30). 1:2 – Кіча (37). 1:3 – Логінов (57)

«Перемога» (Дніпро) – «Кремінь» (Кременчук) – 0:2

Голи: 0:1 – Луїс Фернандо (55, пенальті). 0:2 – Куліш (81)

«Нікополь» - «Кристал» (Херсон) – 1:3

Голи: 0:1 – Семенина (7). 0:2 – Малиш (22). 1:2 – Омельченко (86). 1:3 – Гливий (89)

«Рубікон (Київ) – «Діназ» (Вишгород) – 0:2

Голи: 0:1 – Брижчук (16). 0:2 – Дмитренко (73)

«Поділля» (Хмельницький) – «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – 1:1, по пенальті 8:7

Голи: 1:0 – Жданов (73, пенальті). 1:1 – Шпікула (86, автогол)

«Ужгород» – «Буковина» (Чернівці) – 2:0

Голи: 1:0 – Раулюк (25, автогол). 2:0 – Чонка (64)

«Енергія» (Нова Каховка) – «Чорноморець» (Одеса) – 2:3

Голи: 0:1 – Сікорський (14). 1:1 – Гавриленко (30). 1:2 – Авагимян (34). 1:3 – Авагимян (45+2). 2:3 – Россохатий (81)

«Балкани» (Зоря) – «Миколаїв» - 0:1

Гол: 0:1 – Одарюк (34)

«Вікторія» (Миколаївка) – «Яруд» (Маріуполь) – 4:0

Голи: 1:0 – Без’язичний (6). 2:0 – Акімов (33, з пенальті). 3:0 – Кузьмін (34). 4:0 – Акімов (66)

«Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) – «Полісся» (Житомир) – 0:1

Гол: 0:1 – Даудов (70)

«Карпати» (Галич) – «Нива» (Тернопіль) – 1:2

Голи: 0:1 – Хохлов (40). 1:1 – Поручинський (62). 1:2 – Демчук (67)

Гра «Нива» (Вінниця) – «Чернігів» перенесена через те, що у гостей дорогою до Вінниці зламався автобус. День і час матчу обіцяють повідомити згодом.

Сьогодні, 30 серпня, відбудеться три заключних матчі першого раунду Кубка України. О 16:00 сімферопольська «Таврія» в Бериславі на Херсонщині прийме одеську «Реал-Фарму». В 17:00 «Епіцентр» у Дунаївцях на Хмельниччині зіграє зі знаменитими кубковими бійцями «Карпатами» зі Львова, а «Олімпія» з села Савинці Миргородського району на Полтавщині прийме першоліговий «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів.