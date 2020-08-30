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    Кубок України з футболу: «Металіст» сенсаційно програв команді з села та інші результати

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    Івано-франківське &laquo;Прикарпаття&raquo; сенсаційно програло у Хмельницькому - Кубок України з футболу: «Металіст» сенсаційно програв команді з села та інші результати
    Івано-франківське «Прикарпаття» сенсаційно програло у Хмельницькому
    Світлина - Іван Вербицький

    Сенсації на стартовій стадії наразі дві

    У суботу, 29 серпня, відбулося сім матчів першого раунду Кубка України з футболу. Найбільші сенсації зафіксовані в Хмельницькому, де друголігове «Поділля» в серії пенальті перемогло першолігове івано-франківське «Прикарпаття» і в Липовій Долині на Сумщині, де місцевий клуб, котрий невдовзі дебютує в першій лізі, переміг харківський «Металіст».

    «Альянс» (Липова Долина) – «Металіст-1925» (Харків) – 2:0

    Голи: 1:0 – Загинайлов (45+2). 2:0 – Загинайлов (69)

    «Метал» (Харків) – «ВПК-Агро» (Шевченківка) – 1:3

    Голи: 1:0 – Єгор Демченко (17). 1:1 – Ляшенко (30). 1:2 – Кіча (37). 1:3 – Логінов (57)

    «Перемога» (Дніпро) – «Кремінь» (Кременчук) – 0:2

    Голи: 0:1 – Луїс Фернандо (55, пенальті). 0:2 – Куліш (81)

    «Нікополь» - «Кристал» (Херсон) – 1:3

    Голи: 0:1 – Семенина (7). 0:2 – Малиш (22). 1:2 – Омельченко (86). 1:3 – Гливий (89)

    «Рубікон (Київ) – «Діназ» (Вишгород) – 0:2

    Голи: 0:1 – Брижчук (16). 0:2 – Дмитренко (73)

    «Поділля» (Хмельницький) – «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – 1:1, по пенальті 8:7

    Голи: 1:0 – Жданов (73, пенальті). 1:1 – Шпікула (86, автогол)

    «Ужгород» – «Буковина» (Чернівці) – 2:0

    Голи: 1:0 – Раулюк (25, автогол). 2:0 – Чонка (64)

    «Енергія» (Нова Каховка) – «Чорноморець» (Одеса) – 2:3

    Голи: 0:1 – Сікорський (14). 1:1 – Гавриленко (30). 1:2 – Авагимян (34). 1:3 – Авагимян (45+2). 2:3 – Россохатий (81)

    «Балкани» (Зоря) – «Миколаїв» - 0:1

    Гол: 0:1 – Одарюк (34)

    «Вікторія» (Миколаївка) – «Яруд» (Маріуполь) – 4:0

    Голи: 1:0 – Без’язичний (6). 2:0 – Акімов (33, з пенальті). 3:0 – Кузьмін (34). 4:0 – Акімов (66)

    «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) – «Полісся» (Житомир) – 0:1

    Гол: 0:1 – Даудов (70)

    «Карпати» (Галич) – «Нива» (Тернопіль) – 1:2

    Голи: 0:1 – Хохлов (40). 1:1 – Поручинський (62). 1:2 – Демчук (67)

    Гра «Нива» (Вінниця) – «Чернігів» перенесена через те, що у гостей дорогою до Вінниці зламався автобус. День і час матчу обіцяють повідомити згодом.

    Сьогодні, 30 серпня, відбудеться три заключних матчі першого раунду Кубка України. О 16:00 сімферопольська «Таврія» в Бериславі на Херсонщині прийме одеську «Реал-Фарму». В 17:00 «Епіцентр» у Дунаївцях на Хмельниччині зіграє зі знаменитими кубковими бійцями «Карпатами» зі Львова, а «Олімпія» з села Савинці Миргородського району на Полтавщині прийме першоліговий «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів. 
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК Чорноморець ФК «Металіст» ФК Нива (Тернопіль) Артур Авагимян ФК Прикарпаття ФК «Кремінь» (Кременчук) МФК «Миколаїв» ФК «Балкани» (Зоря) ФК «Альянс» (Липова Долина) ФК «Діназ» (Вишгород) ФК «Нива» (Вінниця) ФК «Поділля» ФК «Полісся» ФК «Буковина» ФК «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) Єгор Демченко Ігор Семенина ФК «ВПК-Агро» (Шевченківка) Ігор Сікорський ФК «Кристал» (Херсон) ФК «Ужгород» ФК «Нікополь» ФК «Енергія» (Нова Каховка) ФК «Карпати» (Галич) ФК «Метал» (Харків) ФК «Яруд» (Маріуполь) ФК «Рубікон» (Київ) ФК «Перемога» (Дніпро) ФК «Чернігів» ФК «Вікторія» (Миколаївка) Ярослав Шпікула Луїс Фернандо
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