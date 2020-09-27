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    «Чорноморець» і «Металіст» разом очолили таблицю першої ліги

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    Гол Романа Барчука приніс івано-франківському &laquo;Прикарпаттю&raquo; перше очко в сезоні-2020/2021 - «Чорноморець» і «Металіст» разом очолили таблицю першої ліги
    Гол Романа Барчука приніс івано-франківському «Прикарпаттю» перше очко в сезоні-2020/2021
    Світлина - Іван Вербицький

    Наразі в турнірі залишилася лише одна команда, яка не набирала очок

    26 вересня в семи містах були зіграні поєдинки четвертого туру першої футбольної ліги України. Зустріч «Миколаїв» - «Волинь» перенесена через спалах коронавірусної інфекції у лавах лучан.

    «Кристал» (Херсон) – «Металіст-1925» (Харків) – 1:2

    Голи: 1:0 – Іван Гливий (4). 1:1 – Дерек Рібейро (67). 1:2 – Антон Калайтан (77)

    «Полісся» (Житомир) – «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – 1:1

    Голи: 0:1 – Роман Барчук (37). 1:1 – Андрій Понєдєльнік (52)

    «Агробізнес» (Волочиськ) – «Альянс» (Липова Долина) – 2:1

    Голи: 1:0 – Сергій Петров (41). 1:1 – Ілля Зубков (70). 2:1 – Ігор Курило (85)

    «ВПК-Агро» (Шевченківка) – «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – 0:3

    Голи: 0:1 – Юрій Батюшин (35, з пенальті). 0:2 – Артур Мурза (62). 0:3 – Єгор Твердохліб (81)

    «Чорноморець» (Одеса) – «Верес» (Рівне) – 1:0

    Гол: 1:0 – Євген Мартиненко (48)

    «Кремінь» (Кременчук) – «Оболонь» (Київ) – 1:0

    Гол: 1:0 – Станіслав Сорокін (5)

    «Нива» (Тернопіль) – «Авангард» (Краматорськ) – 1:1

    Гол: 1:0 – Роман Волохатий (7). 1:1 – Юрій Сеницький (30)

    Після чотирьох турів лідирують з десятьма очками в активі «Металіст-1925» і «Чорноморець». У перспективі їх може наздогнати «Гірник-Спорт», який набрав сім пунктів і має гру в запасі. Також по сім очок мають «Альянс» і «Кремінь».

    Івано-франківське «Прикарпаття» догравало матч проти «Полісся» вдев’ятьох, але все ж відстояло перше в цьогорічному чемпіонаті очко. Таким чином, без очкового доробку після чотирьох турів залишається лише дебютант дивізіону «Кристал». При цьому футболіст херсонців Іван Гливий разом із Владиславом Горбаченком із «ВПК-Агро» очолюють список бомбардирів першої ліги. Вони забили по три м’ячі.

    П’ятий тур змагань відбудеться 5-6 жовтня. «Металіст-1925» 5 жовтня зіграє вдома з «Поліссям», а «Чорноморець» наступного дня зустрінеться на виїзді з «Прикарпаттям». 

     Читайте також: Сільські клуби-дебютанти очолили таблицю першої ліги поряд з «Металістом» і «Чорноморцем» (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Верес ФК Чорноморець ФК «Металіст» ФК Нива (Тернопіль) ФК Волинь ФК Прикарпаття Перша ліга ФК «Оболонь-Бровар» ФК «Авангард» (Краматорськ) Роман Барчук ФК «Агробізнес» (Волочиськ) ФК «Кремінь» (Кременчук) Юрій Сеницький Євген Мартиненко «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) ФК «Альянс» (Липова Долина) ФК «Полісся» ФК «ВПК-Агро» (Шевченківка) ФК «Кристал» (Херсон) Станіслав Сорокін Дерек Рібейро Артур Мурза Сергій Петров Іван Гливий Владислав Горбаченко Єгор Твердохліб Юрій Батюшин Антон Калайтан Андрій Понєдєльнік Ілля Зубков Ігор Курило Роман Волохатий
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