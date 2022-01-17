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    Четверо динамівців заразилися коронавірусом

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    Ілля Забарний пропустить перший тренувальний збір - Четверо динамівців заразилися коронавірусом
    Ілля Забарний пропустить перший тренувальний збір
    фото з відкритих джерел

    На тренувальний збір не полетіли Караваєв, Забарний, Шкурін і Леднєв

    Київське «Динамо» відправилося на тренувальний збір до Іспанії без кількох футболістів. Як повідомляє «Динамоманія», в Києві залишилися Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Ілля Шкурін, Богдан Леднєв і Денис Попов. Останній відновлюється після травми, а решта заразилися коронавірусом.

    Крім того, немає в складі динамівської делегації й Еріка Раміреса. Нападник готується до двох найближчих матчів національної збірної Венесуели, які пройдуть 29 січня і 2 лютого.

    На збір до Іспанії вирушили наступні виконавці: воротарі – Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун, захисники – Бурда, Шабанов, Тимчик, Сирота, Кендзьора, Дубінчак, Вівчаренко, Боль, півзахисники – Сидорчук, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, де Пена, Циганков, Андрієвський, Гармаш, Вітіньйо, Буяльський, Антюх, Бражко, Н.Волошин, нападники – Кулач, Бєсєдін, Супряга.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Олександр Караваєв Денис Попов Ілля Забарний
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    Четверо динамівців заразилися коронавірусом