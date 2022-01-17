Четверо динамівців заразилися коронавірусом

На тренувальний збір не полетіли Караваєв, Забарний, Шкурін і Леднєв

Київське «Динамо» відправилося на тренувальний збір до Іспанії без кількох футболістів. Як повідомляє «Динамоманія», в Києві залишилися Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Ілля Шкурін, Богдан Леднєв і Денис Попов. Останній відновлюється після травми, а решта заразилися коронавірусом.

Крім того, немає в складі динамівської делегації й Еріка Раміреса. Нападник готується до двох найближчих матчів національної збірної Венесуели, які пройдуть 29 січня і 2 лютого.

На збір до Іспанії вирушили наступні виконавці: воротарі – Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун, захисники – Бурда, Шабанов, Тимчик, Сирота, Кендзьора, Дубінчак, Вівчаренко, Боль, півзахисники – Сидорчук, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, де Пена, Циганков, Андрієвський, Гармаш, Вітіньйо, Буяльський, Антюх, Бражко, Н.Волошин, нападники – Кулач, Бєсєдін, Супряга.