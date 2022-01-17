«Інтер» перервав гольову серію, яка тривала майже рік

Лідер чемпіонату Італії не зміг вразити ворота «Аталанти»

«Аталанта» та «Інтер» не змогли виявити переможця в матчі 22-го туру чемпіонату Італії. Гра в Бергамо завершилася нульовою нічиєю.

Як повідомляє Opta Paolo, міланська команда не змогла вразити ворота суперників вперше з січня 2021 року. Майже рік тому «Інтер» не зміг забити «Удінезе» (0:0). Гольова серія «чорно-синіх» склала 39 ігор.

Півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський не зміг вийти на поле через зараження коронавірусом. Українець відправлений на самоізоляцію.

«Інтер» набрав 50 очок і посідає перше місце у турнірній таблиці італійського чемпіонату. «Аталанта» (42) йде на четвертій позиції. У наступному турі Серії А «Інтер» 22 січня прийме на своєму полі «Венецію». «Аталанта» цього ж дня зіграє на виїзді з «Лаціо».