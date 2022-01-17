Три українки припинили боротьбу на Australian Open у першому колі

Зачохлили ракетки Цуренко, Калініна і Ястремська

Одразу три українські тенісистки припинили боротьбу в першому колі Відкритого чемпіонату Австралії. Не змогли подолати стартовий бар’єр Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.

Даяна зустрічалася з американкою Медісон Бренгл. За рахунку 0:5 у третьому сеті вона покликала лікаря, після чого прийняла рішення припинити боротьбу – 1:6, 6:0, 0:5 (відмова).

Ангеліна грала з Джесікою Бренгл. Перемігши в першому сеті, українка поступилася на тай-брейку в другому, а в третьому не втримала вирішальну подачу – 6:4, 6:7(1), 5:7.

Леся на старті отримала в суперники найкращу тенісистку світу Ешлі Барті. Австралійка впевнено провела зустріч і не залишила Цуренко жодного шансу – 6:0, 6:1.

У друге коло, нагадаємо, пробилися Еліна Світоліна та Марта Костюк.