  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Дружина футболіста «Зорі» загинула в страшному ДТП

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вікторія Данченко чомусь зневажала правила ДТР - Дружина футболіста «Зорі» загинула в страшному ДТП
    Вікторія Данченко чомусь зневажала правила ДТР
    фото з відкритих джерел

    Вікторія Данченко чомусь зневажала правила дорожньо-транспортного руху

    Дружина футболіста «Зорі» Олега Данченка Вікторія загинула в ДТП під Одесою. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Одеській області.

    Трагедія сталася на трасі Київ – Одеса у п'ятницю, 14 січня. Чоловік загиблої, який виступав за грецький АЕК, підписував документи на співпрацю з «Зорею». Чомусь вона квапилася до Одеси, спочатку врізалася в автомобіль KIA, потім вдарилася в евакуатор, який відлетів через зіткнення у фуру. До того ж Mercedes дружини футболіста відкинуло у відбійник – водій загинула на місці, її тіло рятувальники вилучали з автомобіля за допомогою спецінструментів.

    Зазначимо, що Вікторія, яка була у шлюбі з футболістом з липня 2020-го, часто публікувала на своїй сторінці в соцмережах фотографії, де вона за кермом грубо порушувала правила дорожнього руху.

    Данченко виступав за «Чорноморець», донецький «Шахтар». Останнім часом бігав за периферійні російські клуби, аж поки не перебрався в грецький АЕК.

    У складі молодіжної збірної України Олег Данченко зіграв 29 матчів і забив три м'ячі.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Чорноморець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Дружина футболіста «Зорі» загинула в страшному ДТП