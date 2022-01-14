Дружина футболіста «Зорі» загинула в страшному ДТП

Вікторія Данченко чомусь зневажала правила дорожньо-транспортного руху

Дружина футболіста «Зорі» Олега Данченка Вікторія загинула в ДТП під Одесою. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Одеській області.

Трагедія сталася на трасі Київ – Одеса у п'ятницю, 14 січня. Чоловік загиблої, який виступав за грецький АЕК, підписував документи на співпрацю з «Зорею». Чомусь вона квапилася до Одеси, спочатку врізалася в автомобіль KIA, потім вдарилася в евакуатор, який відлетів через зіткнення у фуру. До того ж Mercedes дружини футболіста відкинуло у відбійник – водій загинула на місці, її тіло рятувальники вилучали з автомобіля за допомогою спецінструментів.

Зазначимо, що Вікторія, яка була у шлюбі з футболістом з липня 2020-го, часто публікувала на своїй сторінці в соцмережах фотографії, де вона за кермом грубо порушувала правила дорожнього руху.

Данченко виступав за «Чорноморець», донецький «Шахтар». Останнім часом бігав за периферійні російські клуби, аж поки не перебрався в грецький АЕК.

У складі молодіжної збірної України Олег Данченко зіграв 29 матчів і забив три м'ячі.