«Сам собі напаскудив». Сабо прокоментував відставку Шевченка з «Дженоа»

Легендарний динамівець вважає, що тренеру не варто було йти в італійський клуб

Колишній тренер «Динамо» і збірної України Йожеф Сабо прокоментував звільнення Андрія Шевченка з «Дженоа».

«Шевченко – мій вихованець. Я не розмовляв з ним і не знаю, чому він пішов у «Дженоа». Було ж видно, що команда пасе задніх, у ній не має кваліфікованих футболістів. Коли немає гравців, тренер нічого не може зробити. Мабуть, він думав, що потягне, а гравців йому куплять. Відставка очікувалася, бо команда не вигравала. Якщо команда не виграє, до нього як до тренера є претензії, – наводить слова Сабо dynamo.kiev.ua. – Можна сказати, що Шевченко сам себе підставив та облив брудом. Так, в Італії за нього вболівали, пам'ятаючи, як він грав за «Мілан». Але як тренер він себе ще не проявив – у збірній України йому щастило. Андрію треба відпочити і подумати, що робити далі. А потім брати команду з хорошими футболістами».

Андрія Шевченка звільнили з «Дженоа» після поразки в розіграші Кубку Італії від «Мілана».

В чемпіонаті Італії команда з Генуї під керівництвом Шевченка тричі зіграла внічию та зазнала шістьох поразок.