  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Сам собі напаскудив». Сабо прокоментував відставку Шевченка з «Дженоа»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Йожеф Сабо - «Сам собі напаскудив». Сабо прокоментував відставку Шевченка з «Дженоа»
    Йожеф Сабо
    фото: dynamo.kiev.ua

    Легендарний динамівець вважає, що тренеру не варто було йти в італійський клуб

    Колишній тренер «Динамо» і збірної України Йожеф Сабо прокоментував звільнення Андрія Шевченка з «Дженоа».

    «Шевченко – мій вихованець. Я не розмовляв з ним і не знаю, чому він пішов у «Дженоа». Було ж видно, що команда пасе задніх, у ній не має кваліфікованих футболістів. Коли немає гравців, тренер нічого не може зробити. Мабуть, він думав, що потягне, а гравців йому куплять. Відставка очікувалася, бо команда не вигравала. Якщо команда не виграє, до нього як до тренера є претензії, – наводить слова Сабо dynamo.kiev.ua. – Можна сказати, що Шевченко сам себе підставив та облив брудом. Так, в Італії за нього вболівали, пам'ятаючи, як він грав за «Мілан». Але як тренер він себе ще не проявив – у збірній України йому щастило. Андрію треба відпочити і подумати, що робити далі. А потім брати команду з хорошими футболістами».

    Андрія Шевченка звільнили з «Дженоа» після поразки в розіграші Кубку Італії від «Мілана».

    В чемпіонаті Італії команда з Генуї під керівництвом Шевченка тричі зіграла внічию та зазнала шістьох поразок.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Йожеф Сабо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Сам собі напаскудив». Сабо прокоментував відставку Шевченка з «Дженоа»