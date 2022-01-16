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    «Шахтар» підписав бразильського вундеркінда

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    Вінісіус Тобіас став гравцем донецького клубу - «Шахтар» підписав бразильського вундеркінда
    Вінісіус Тобіас став гравцем донецького клубу
    фото: ФК Шахтар

    Тобіасу за місяць виповниться 17 років

    Лідер чемпіонату України «Шахтар» підписав перспективного бразильського футболіста Вінісіуса Тобіаса. Захисник прилетів до Києва в п'ятницю ввечері, а в суботу, 15 січня, разом з іншими бразильцями пройшов медогляд у столичній клініці «Добробут». Із «Шахтарем» він вирушив на збори до Туреччини.

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    Як повідомляє офіційний сайт донецького клубу, в 2021 році Вінісіус Тобіас виступав за «Інтернасьйонал» U20 і провів 23 матчі – 16 у чемпіонаті та 7 у Кубку Бразилії (відзначився 1 голом з пенальті).

    «Гірники» домовилися про перехід ще влітку минулого року, проте не могли завершити трансфер через молодий вік футболіста. 17 років йому виповниться лише 23 лютого.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»
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    «Шахтар» підписав бразильського вундеркінда