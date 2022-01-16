«Шахтар» підписав бразильського вундеркінда

Тобіасу за місяць виповниться 17 років

Лідер чемпіонату України «Шахтар» підписав перспективного бразильського футболіста Вінісіуса Тобіаса. Захисник прилетів до Києва в п'ятницю ввечері, а в суботу, 15 січня, разом з іншими бразильцями пройшов медогляд у столичній клініці «Добробут». Із «Шахтарем» він вирушив на збори до Туреччини.

Як повідомляє офіційний сайт донецького клубу, в 2021 році Вінісіус Тобіас виступав за «Інтернасьйонал» U20 і провів 23 матчі – 16 у чемпіонаті та 7 у Кубку Бразилії (відзначився 1 голом з пенальті).

«Гірники» домовилися про перехід ще влітку минулого року, проте не могли завершити трансфер через молодий вік футболіста. 17 років йому виповниться лише 23 лютого.