  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Четверо українців стали відкриттям Євро і потрапили до символічної збірної

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Гергій Бущан став відкриттям Євро - Четверо українців стали відкриттям Євро і потрапили до символічної збірної
    Гергій Бущан став відкриттям Євро
    Фото з відкритих джерел

    Спеціалістів вразила гра Бущана, Матвієнка, Яремчука й Шапаренка

    Одразу четверо гравців української збірної потрапили до числа тих, чия гра несподівано вразила вболівальників і спеціалістів. Вони не загубилися в компанії відомих зірок і потрапили до символічної збірної відкриттів Євро-2020.

    За версією іспанського видання AS, найкращими серед дебютантів Євро в складі нашої команди стали Георгій Бущан і Микола Матвієнко, а Микола Шапаренко і Роман Яремчук опинилися в резерві.

    20750

    Символічна збірна відкриттів Євро-2020

    Георгій Бущан і Микола Матвієнко (обидва – Україна), Дензел Дюмфріс (Нідерланди), Йоакім Меле, Мікель Дамсгор, Каспер Дольберг (всі – Данія), Педрі (Іспанія), Томаш Соучек, Патрік Шик (обидва – Чехія), Адам Шалаї (Угорщина), Жеремі Доку (Бельгія).

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Четверо українців стали відкриттям Євро і потрапили до символічної збірної