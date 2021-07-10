Четверо українців стали відкриттям Євро і потрапили до символічної збірної

Спеціалістів вразила гра Бущана, Матвієнка, Яремчука й Шапаренка

Одразу четверо гравців української збірної потрапили до числа тих, чия гра несподівано вразила вболівальників і спеціалістів. Вони не загубилися в компанії відомих зірок і потрапили до символічної збірної відкриттів Євро-2020.

За версією іспанського видання AS, найкращими серед дебютантів Євро в складі нашої команди стали Георгій Бущан і Микола Матвієнко, а Микола Шапаренко і Роман Яремчук опинилися в резерві.

Символічна збірна відкриттів Євро-2020

Георгій Бущан і Микола Матвієнко (обидва – Україна), Дензел Дюмфріс (Нідерланди), Йоакім Меле, Мікель Дамсгор, Каспер Дольберг (всі – Данія), Педрі (Іспанія), Томаш Соучек, Патрік Шик (обидва – Чехія), Адам Шалаї (Угорщина), Жеремі Доку (Бельгія).