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    Луческу «відчепив» від «Динамо» вісьмох гравців

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    Жерсон Родрігес - Луческу «відчепив» від «Динамо» вісьмох гравців
    Жерсон Родрігес
    Фото: ФК Динамо

    Столична команда вилетіла на другий тренувальний збір у Швейцарію

    Київське «Динамо» сьогодні, о 9:30, відправилося на другий тренувальний збір до Швейцарії. Головний тренер команди Мірча Луческу провів деякі перестановки у складі.

    Не полетіли з «Динамо» чемпіони світу U-20 Владислав Кучерук та Георгій Цітаішвілі. Залишилися вдома також Денис Ігнатенко, Крістіан Біловар, Данило Скорко, Вікентій Волошин, Андрій Коробенко і Назар Волошин.

    Зате потрапили в Швейцарію на збір Беніто, Руслан Нещерет, учасники Євро-2020 Томаш Кендзьора і Денис Попов. Інші гравці збірної України приєднаються до команди після відпустки.

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    На зборі заплановані такі контрольні матчі:

    10 липня, 21:00 – Серветт – Динамо

    14 липня, 20:00 – Сьон – Динамо

    17 липня, 21:00 – Ніцца – Динамо

    20 липня, 16:00 – Атлетік – Динамо

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    Луческу «відчепив» від «Динамо» вісьмох гравців