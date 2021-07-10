Луческу «відчепив» від «Динамо» вісьмох гравців

Столична команда вилетіла на другий тренувальний збір у Швейцарію

Київське «Динамо» сьогодні, о 9:30, відправилося на другий тренувальний збір до Швейцарії. Головний тренер команди Мірча Луческу провів деякі перестановки у складі.

Не полетіли з «Динамо» чемпіони світу U-20 Владислав Кучерук та Георгій Цітаішвілі. Залишилися вдома також Денис Ігнатенко, Крістіан Біловар, Данило Скорко, Вікентій Волошин, Андрій Коробенко і Назар Волошин.

Зате потрапили в Швейцарію на збір Беніто, Руслан Нещерет, учасники Євро-2020 Томаш Кендзьора і Денис Попов. Інші гравці збірної України приєднаються до команди після відпустки.

На зборі заплановані такі контрольні матчі:

10 липня, 21:00 – Серветт – Динамо

14 липня, 20:00 – Сьон – Динамо

17 липня, 21:00 – Ніцца – Динамо

20 липня, 16:00 – Атлетік – Динамо