Джеймс і Роналду. Названі спортсмени світу, яких ненавидять найбільше

Леброна Джеймса облаяли більше 122 тисяч разів

Баскетболіст «Лос-Анджелес Лейкерс» набагато випередив «конкурентів»

Найненависнішим спортсменом світу виявився баскетболіст «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Як підрахували Pickwise, за останні 12 місяців в соцмережах про зоряного гравця погано відгукнулися більше 122 тисяч разів.

Друге місце в рейтингу зайняв форвард збірної Англії з футболу Маркус Рашфорд. Але він сильно відстав від Леброна, отримавши «лише» 32 328 образливих коментарів.

Потрапив до рейтингу і лідер за підписниками в соцмережах Кріштіану Роналду. Футболіста образили майже 12 тисяч разів.

Топ-10 найбільш ненависних спортсменів світу:

Леброн Джеймс (баскетбол) – 122 568 (лайливих коментарів у соцмережах за останні 12 місяців)

Маркус Рашфорд (футбол) – 32 328

Том Бреді (американський футбол) – 28 151

Кевін Дюрант (баскетбол) – 24 370

Бубба Воллес (NASCAR) – 21 750

Дем'єн Ліллард (баскетбол) – 20 904

Тревор Бауер (бейсбол) – 14 083

Кріштіану Роналду (футбол) – 11 757

Стівен Каррі (баскетбол) – 11 203

Месут Озіл (футбол) – 11 192