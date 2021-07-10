  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Джеймс і Роналду. Названі спортсмени світу, яких ненавидять найбільше

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Леброна Джеймса облаяли більше 122 тисяч разів - Джеймс і Роналду. Названі спортсмени світу, яких ненавидять найбільше
    Леброна Джеймса облаяли більше 122 тисяч разів
    Фото з відкритих джерел

    Баскетболіст «Лос-Анджелес Лейкерс» набагато випередив «конкурентів»

    Найненависнішим спортсменом світу виявився баскетболіст «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Як підрахували Pickwise, за останні 12 місяців в соцмережах про зоряного гравця погано відгукнулися більше 122 тисяч разів.

    Друге місце в рейтингу зайняв форвард збірної Англії з футболу Маркус Рашфорд. Але він сильно відстав від Леброна, отримавши «лише» 32 328 образливих коментарів.

    Потрапив до рейтингу і лідер за підписниками в соцмережах Кріштіану Роналду. Футболіста образили майже 12 тисяч разів.

    Топ-10 найбільш ненависних спортсменів світу:

    Леброн Джеймс (баскетбол) – 122 568 (лайливих коментарів у соцмережах за останні 12 місяців)

    Маркус Рашфорд (футбол) – 32 328

    Том Бреді (американський футбол) – 28 151

    Кевін Дюрант (баскетбол) – 24 370

    Бубба Воллес (NASCAR) – 21 750

    Дем'єн Ліллард (баскетбол) – 20 904

    Тревор Бауер (бейсбол) – 14 083

    Кріштіану Роналду (футбол) – 11 757

    Стівен Каррі (баскетбол) – 11 203

    Месут Озіл (футбол) – 11 192

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ баскетбол Кріштіану Роналду Леброн Джеймс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Джеймс і Роналду. Названі спортсмени світу, яких ненавидять найбільше