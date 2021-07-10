Джеймс і Роналду. Названі спортсмени світу, яких ненавидять найбільше
Баскетболіст «Лос-Анджелес Лейкерс» набагато випередив «конкурентів»
Найненависнішим спортсменом світу виявився баскетболіст «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Як підрахували Pickwise, за останні 12 місяців в соцмережах про зоряного гравця погано відгукнулися більше 122 тисяч разів.
Друге місце в рейтингу зайняв форвард збірної Англії з футболу Маркус Рашфорд. Але він сильно відстав від Леброна, отримавши «лише» 32 328 образливих коментарів.
Потрапив до рейтингу і лідер за підписниками в соцмережах Кріштіану Роналду. Футболіста образили майже 12 тисяч разів.
Топ-10 найбільш ненависних спортсменів світу:
Леброн Джеймс (баскетбол) – 122 568 (лайливих коментарів у соцмережах за останні 12 місяців)
Маркус Рашфорд (футбол) – 32 328
Том Бреді (американський футбол) – 28 151
Кевін Дюрант (баскетбол) – 24 370
Бубба Воллес (NASCAR) – 21 750
Дем'єн Ліллард (баскетбол) – 20 904
Тревор Бауер (бейсбол) – 14 083
Кріштіану Роналду (футбол) – 11 757
Стівен Каррі (баскетбол) – 11 203
Месут Озіл (футбол) – 11 192
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