«Динамо» підписало противника режиму Лукашенка з Москви

Нападник Шкурін попервах гратиме за киян на правах оренди

Київське «Динамо» досягло домовленості з московським ЦСКА про перехід 21-річного форварда Іллі Шкуріна.

Білоруський нападник виступатиме за киян на правах оренди до кінця сезону-2021/2022 з правом викупу. В суботу 10 липня він відправиться з «біло-синіми» на другий підготовчий збір до Швейцарії.

Ілля Шкурін народився 17 серпня 1999 року у Вітебську. Вихованець ФК «Вітебськ». На батьківщині на дорослому рівні виступав за ФК «Вітебськ» і «Енергетик-БГУ».

Високий, має зріст 188 см.

У складі «Енергетик-БГУ» в чемпіонаті Білорусі 2019-го року забив 19 м'ячів у національному чемпіонаті та став найкращим бомбардиром сезону, випередивши найближчого переслідувача на п'ять голів.

У січні 2020-го перейшов до московського ЦСКА, у складі якого провів 19 матчів у всіх турнірах і забив 3 м'ячі.

Минулого року Шкурін відмовився виступати за Білорусь, поки при владі залишається Лукашенко.