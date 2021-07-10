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    «Динамо» підписало противника режиму Лукашенка з Москви

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    Ілля Шкурін їде на збір з киянами - «Динамо» підписало противника режиму Лукашенка з Москви
    Ілля Шкурін їде на збір з киянами
    Фото: ФК Динамо

    Нападник Шкурін попервах гратиме за киян на правах оренди

    Київське «Динамо» досягло домовленості з московським ЦСКА про перехід 21-річного форварда Іллі Шкуріна.

    Білоруський нападник виступатиме за киян на правах оренди до кінця сезону-2021/2022 з правом викупу. В суботу 10 липня він відправиться з «біло-синіми» на другий підготовчий збір до Швейцарії.

    Ілля Шкурін народився 17 серпня 1999 року у Вітебську. Вихованець ФК «Вітебськ». На батьківщині на дорослому рівні виступав за ФК «Вітебськ» і «Енергетик-БГУ».

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    Високий, має зріст 188 см.

    У складі «Енергетик-БГУ» в чемпіонаті Білорусі 2019-го року забив 19 м'ячів у національному чемпіонаті та став найкращим бомбардиром сезону, випередивши найближчого переслідувача на п'ять голів.

    У січні 2020-го перейшов до московського ЦСКА, у складі якого провів 19 матчів у всіх турнірах і забив 3 м'ячі.

    Минулого року Шкурін відмовився виступати за Білорусь, поки при владі залишається Лукашенко.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    «Динамо» підписало противника режиму Лукашенка з Москви