Футбольний агент назвав справжній вік Мілевського

За інформацією Лахтера, колишньому гравцю «Динамо» переробили метрику

Колишній нападник «Динамо» і збірної України Артем Мілевський насправді на два роки старший, ніж у нього записано в паспорті. Про це повідомив футбольний агент Денніс Лахтер. Якщо так, то футболіст не мав права грати за молодіжну збірну, яка 2006 року виграла срібні нагороди молодіжної першості Європи.

«Миля не поїхав до Європи через соціум, не тих друзів вибирав. Там не тільки був Алієв. Думаю, він себе трошки переоцінив. Бог йому дав вагон здоров'я, всі знають, що Міля на два роки «мазаний», він 1983 року народження. Він уже був заграний за молодіжку Білорусі, потім чарівним чином йому поміняли футбольне громадянство, і він опинився в знаменитій збірній, яку Павло Яковенко і брати Суркіси збирали по всьому Союзу. Я не знаю, хто конкретно його переписав, але всі знають, що він 1983-го народився», – розповів Лахтер «Євроспорту».

Офіційно Мілевський народився 12 січня 1985 року. 2006-го його хотів придбати «Порту», але «Динамо» його не відпустило.

«У Мілевського була реальна пропозиція від «Порту», це було після чемпіонату світу-2006 U-20 в Нідерландах. Його хотів «Порту», але тоді виїхати було неможливо – з ним продовжили контракт, через рік він реально заграв», – підсумував Лахтер.

Минулий сезон Мілевський провів в «Минаї», який вилетів до першої ліги.