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    Нападник збірної України зацікавив «Бенфіку». Переговори тривають

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    Роман Яремчук отримав перспективне запрошення - Нападник збірної України зацікавив «Бенфіку». Переговори тривають
    Роман Яремчук отримав перспективне запрошення
    Фото з відкритих джерел

    Роман Яремчук може продовжити кар’єру в португальському Суперклубі

    Форвард збірної України Роман Яремчук найближчим часом може змінити «Гент», за який виступає, на «Бенфіку».

    Згідно інформації журналіста Джанлуки Ді Марціо, клуби почали переговори по гравцю. Раніше в бельгійському клубі заявили, що хочуть виручити за Яремчука не менше €15 млн.

    Яремчук перейшов до «Гента» з київського «Динамо» в 2017 році. У нинішньому сезоні український нападник взяв участь в 27 матчах чемпіонату Бельгії, забив 15 голів і віддав п'ять результативних передач.

    Раніше повідомлялося про інтерес до гравця з боку «Вулвергемптона», «Мілана», «Роми», німецьких клубів і лондонського «Арсеналу».

    На Євро-2020, де Роман зі збірною України дійшов до чвертьфіналу, він забив два голи – Нідерландам і Північній Македонії.

    Тим часом УЄФА відкрив справу після скандалу з пенальті на Євро.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Роман Яремчук
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    Нападник збірної України зацікавив «Бенфіку». Переговори тривають