Нападник збірної України зацікавив «Бенфіку». Переговори тривають
Роман Яремчук може продовжити кар’єру в португальському Суперклубі
Форвард збірної України Роман Яремчук найближчим часом може змінити «Гент», за який виступає, на «Бенфіку».
Згідно інформації журналіста Джанлуки Ді Марціо, клуби почали переговори по гравцю. Раніше в бельгійському клубі заявили, що хочуть виручити за Яремчука не менше €15 млн.
Яремчук перейшов до «Гента» з київського «Динамо» в 2017 році. У нинішньому сезоні український нападник взяв участь в 27 матчах чемпіонату Бельгії, забив 15 голів і віддав п'ять результативних передач.
Раніше повідомлялося про інтерес до гравця з боку «Вулвергемптона», «Мілана», «Роми», німецьких клубів і лондонського «Арсеналу».
На Євро-2020, де Роман зі збірною України дійшов до чвертьфіналу, він забив два голи – Нідерландам і Північній Македонії.
Тим часом УЄФА відкрив справу після скандалу з пенальті на Євро.
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