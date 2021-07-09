Нападник збірної України зацікавив «Бенфіку». Переговори тривають

Роман Яремчук може продовжити кар’єру в португальському Суперклубі

Форвард збірної України Роман Яремчук найближчим часом може змінити «Гент», за який виступає, на «Бенфіку».

Згідно інформації журналіста Джанлуки Ді Марціо, клуби почали переговори по гравцю. Раніше в бельгійському клубі заявили, що хочуть виручити за Яремчука не менше €15 млн.

Яремчук перейшов до «Гента» з київського «Динамо» в 2017 році. У нинішньому сезоні український нападник взяв участь в 27 матчах чемпіонату Бельгії, забив 15 голів і віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося про інтерес до гравця з боку «Вулвергемптона», «Мілана», «Роми», німецьких клубів і лондонського «Арсеналу».

На Євро-2020, де Роман зі збірною України дійшов до чвертьфіналу, він забив два голи – Нідерландам і Північній Македонії.

Тим часом УЄФА відкрив справу після скандалу з пенальті на Євро.