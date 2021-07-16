«Динамо» отримало підкріплення на зборі в Швейцарії

До команди приєдналися гравці, які брали участь у чемпіонаті Європи

Київське «Динамо» тренується у Швейцарії майже в повному складі. 16 липня до загальної групи приєдналися гравці, які брали участь у чемпіонаті Європи. Повноцінне тренування провели Шапаренко, Забарний, Миколенко і Сидорчук. Тимчик і Попов, які були в національній команді, але не грали, приєдналися до «Динамо» раніше. Беседін травмований і лікується.

Українські збірники тренувалися в компанії тих гравців, які не брали участі в грі з «Евіаном». Після розминки, яку провів тренер з фізпідготовки Віталій Кулиба, група перейшла до роботи з м'ячем у квадратах, спрямованої на утримання.

Раніше Суперкомп’ютер назвав Зінченка і Гвардіолу чотириразовими чемпіонами Англії.