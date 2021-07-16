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    «Динамо» отримало підкріплення на зборі в Швейцарії

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    Кияни вже в повному складі - «Динамо» отримало підкріплення на зборі в Швейцарії
    Кияни вже в повному складі
    Фото: ФК Динамо

    До команди приєдналися гравці, які брали участь у чемпіонаті Європи

    Київське «Динамо» тренується у Швейцарії майже в повному складі. 16 липня до загальної групи приєдналися гравці, які брали участь у чемпіонаті Європи. Повноцінне тренування провели Шапаренко, Забарний, Миколенко і Сидорчук. Тимчик і Попов, які були в національній команді, але не грали, приєдналися до «Динамо» раніше. Беседін травмований і лікується.

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    Українські збірники тренувалися в компанії тих гравців, які не брали участі в грі з «Евіаном». Після розминки, яку провів тренер з фізпідготовки Віталій Кулиба, група перейшла до роботи з м'ячем у квадратах, спрямованої на утримання.

    Раніше Суперкомп’ютер назвав Зінченка і Гвардіолу чотириразовими чемпіонами Англії.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    «Динамо» отримало підкріплення на зборі в Швейцарії