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    В українській Прем’єр-лізі запровадили перехідні матчі

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    &laquo;Минай&raquo;&nbsp;та&nbsp;&laquo;Олімпік&raquo; помінялися місцями в лігах - В українській Прем’єр-лізі запровадили перехідні матчі
    «Минай» та «Олімпік» помінялися місцями в лігах
    Фото з відкритих джерел

    За підсумками сезону, команди, що займуть 13-те і 14-те місця, свою позицію захищатимуть у двобоях із суперниками з першої ліги.

    Українська Прем’єр-ліга повернулася до формату з 16 командами у вищому дивізіоні, але й придумала одну новинку. Враховуючи, що рівень аутсайдерів у класі найсильніших і лідерів першої ліги особливо не відрізняється, з цього сезону в регламент змагань внесли зміни.

    Клубам, які фінішують на 13-му і 14-му місцях після закінчення «регулярного» чемпіонату, належить зіграти плей-оф за право залишитися в Прем’єр-лізі з колективами, що займуть третє і четверте місця в першій лізі.

    Двобої складатимуться з двох матчів. 13-та команда УПЛ зіграє з четвертою командою першої ліги, 14-та команда УПЛ – з третьою командою першої ліги.

    Нагадаємо, що донецький «Олімпік» знявся зі змагань у класі найсильніших і наступний сезон проведе в першій лізі. Його місце зайняв закарпатський «Минай», який у минулому чемпіонаті посів останнє, 14-те місце в турнірній таблиці.

    Тим часом затверджено новий медичний протокол на відвідування спортивних заходів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України
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    В українській Прем’єр-лізі запровадили перехідні матчі