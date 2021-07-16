В українській Прем’єр-лізі запровадили перехідні матчі

За підсумками сезону, команди, що займуть 13-те і 14-те місця, свою позицію захищатимуть у двобоях із суперниками з першої ліги.

Українська Прем’єр-ліга повернулася до формату з 16 командами у вищому дивізіоні, але й придумала одну новинку. Враховуючи, що рівень аутсайдерів у класі найсильніших і лідерів першої ліги особливо не відрізняється, з цього сезону в регламент змагань внесли зміни.

Клубам, які фінішують на 13-му і 14-му місцях після закінчення «регулярного» чемпіонату, належить зіграти плей-оф за право залишитися в Прем’єр-лізі з колективами, що займуть третє і четверте місця в першій лізі.

Двобої складатимуться з двох матчів. 13-та команда УПЛ зіграє з четвертою командою першої ліги, 14-та команда УПЛ – з третьою командою першої ліги.

Нагадаємо, що донецький «Олімпік» знявся зі змагань у класі найсильніших і наступний сезон проведе в першій лізі. Його місце зайняв закарпатський «Минай», який у минулому чемпіонаті посів останнє, 14-те місце в турнірній таблиці.

Тим часом затверджено новий медичний протокол на відвідування спортивних заходів.