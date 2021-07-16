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    Клуби Прем'єр-ліги зобов’язали нанести на футболки гасло «Слава Україні!»

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    Гасло УАФ відтепер буде на кожній футболці - Клуби Прем'єр-ліги зобов’язали нанести на футболки гасло «Слава Україні!»
    Гасло УАФ відтепер буде на кожній футболці
    Фото з відкритих джерел

    На ігровій формі також має бути логотип з мапою країни

    З нового сезону у вищій лізі гратимуть 16 команд. Дві останні команди в турнірній таблиці вилітають, а 13 і 14 команди гратимуть перехідні матчі. Крім того, встановлюються терміни трансферних вікон і зберігається правило виїзного гола для кубкових зустрічей.

    У Регламенті також внесені зміни щодо екіпіровки футболістів. З нового сезону клуби Прем'єр-ліги зобов'язані нанести на свої ігрові комплекти великий логотип Української асоціації футболу, який включає в себе мапу України і офіційний слоган організації – «Слава Україні! Героям Слава!».

    Місце розташування емблеми також чітко вказане – центральна частина грудей: посередині між логотипами клубу і технічного спонсора команди.

    Клуби повинні наносити даний логотип на матчі УПЛ, Кубку України та Суперкубку України.

    Раніше було затверджено новий медичний протокол на відвідування спортивних заходів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України
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    Клуби Прем'єр-ліги зобов’язали нанести на футболки гасло «Слава Україні!»