Клуби Прем'єр-ліги зобов’язали нанести на футболки гасло «Слава Україні!»

Гасло УАФ відтепер буде на кожній футболці

На ігровій формі також має бути логотип з мапою країни

З нового сезону у вищій лізі гратимуть 16 команд. Дві останні команди в турнірній таблиці вилітають, а 13 і 14 команди гратимуть перехідні матчі. Крім того, встановлюються терміни трансферних вікон і зберігається правило виїзного гола для кубкових зустрічей.

У Регламенті також внесені зміни щодо екіпіровки футболістів. З нового сезону клуби Прем'єр-ліги зобов'язані нанести на свої ігрові комплекти великий логотип Української асоціації футболу, який включає в себе мапу України і офіційний слоган організації – «Слава Україні! Героям Слава!».

Місце розташування емблеми також чітко вказане – центральна частина грудей: посередині між логотипами клубу і технічного спонсора команди.

Клуби повинні наносити даний логотип на матчі УПЛ, Кубку України та Суперкубку України.

Раніше було затверджено новий медичний протокол на відвідування спортивних заходів.