Чоловіча команда України обіграла Угорщину у кваліфікації на чемпіонат Європи з волейболу



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Українці переграли суперників з рахунком 3:0

Різниця у класі між збірними України й Угорщини є досить значною, тож перемога підопічних Угіса Крастіньша стала цілком очікуваною.

Втім, у другій партії вони добряче полоскотали нерви своїм уболівальникам, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.

Українські волейболісти свою перевагу яскраво довели буквально з перших розіграшів, а найбільшого клопоту гостям у стартовій партії завдав Дмитро Вієцький, який записав у свій актив сім очок.

Проте надалі українці помітно розслабилися, і угорці вчепилися за свій шанс напрочуд відчайдушно. Вони посилили блок, добряче підстраховували один одного на прийомі, а капітан Арпад Бароті (загалом набрав 11 очок) успішно вів своїх партнерів за собою.

Однак у другій половині сету українські волейболісти заграли значно зібраніше. Наприкінці той же Вієцький (загалом набрав 19 очок) і Ян Єрещенко (17 очок) вирівняли становище, а на «більше-менше» здобули і вирішальні очки.

У третій партії українська збірна збоїв собі вже не дозволила. Зокрема, зв’язуючий Владислав Діденко розважливо задіював Максима Дрозда, котрий записав на свій рахунок 11 пунктів.

Таким чином, українська команда впевнено довела справу до підсумкової перемоги, яка зберегла їй лідерство у групі.

Чемпіонат Європи з волейболу

Відбірні матчі

Україна – Угорщина – 3:0 (25:15, 27:25, 25:19)

Україна: Клямар, Терьоменко, Діденко, Єрещенко, Дрозд, Вієцький; Фомін (л).

25 серпня ці ж суперники зустрінуться знову, тільки тепер уже в Угорщині.

Раніше чоловіча збірна України з волейболу перемогла македонців у кваліфікаційному матчі чемпіонату Європи.