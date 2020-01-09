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    Ціна Іванесені виросла на 650% - оновлена інформація про вартість гравців УПЛ

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    22-річний Циганков&nbsp; - найдорожчий футболіст УПЛ - Ціна Іванесені виросла на 650% - оновлена інформація про вартість гравців УПЛ
    22-річний Циганков  - найдорожчий футболіст УПЛ

    Найбільше здорожчав Миколенко, а впав в ціні Майкон

    Інформацію про вартість гравців Української футбольної Прем’єр-Ліги оновив портал Transfermarkt. Згідно з його даними, загальна вартість гравців «Шахтаря» збільшилася на 9,5 млн євро, а «Динамо» на 5,4 млн євро. Найдорожчими відповідно лишилися гравці цих клубів - взахисник «Динамо» Віктор Циганков (20 млн євро) і захисник «Шахтаря» Ісмаїлі (19).

    Найбільше зростання ціни у захисника «Динамо» Віталія Миколенко, він додав 4 млн євро, тепер його вартість - 10 млн. Найбільший регрес у хавбека «Шахтаря» Майкона, який подешевшав на 2 млн євро, тепер його вартість - 6 млн.

    У процентному співвідношенні найбільше зростання ціни у півзахисника «Зорі» Дмитра Іванiсеня. Його цінник виріс на 650% з 200 тисяч євро до 1,5 млн. В 4 рази виросла вартість ще одного півзахисника «Зорі» Богдана Лєднєва - з 500 тисяч євро до 2 млн. Нагадаємо цього року він потрапив до списку найперспективніших футболістів за версією UEFA.

     Найдорожчі гравці УПЛ зп даними Transfermarkt:

    1. Віктор Циганков («Динамо») - 20 млн євро

    2. Ісмаїлі («Шахтар») - 19

    3. Тете («Шахтар») - 17 (+2)

    4. Тайсон («Шахтар») - 12

    5. Віталій Миколенко («Динамо») - 10 (+4)

    6. Тарас Степаненко («Шахтар») - 10

    7. Марлос («Шахтар») - 10 (-1)

    8. Манор Соломон («Шахтар») - 6,5 (+1,5)

    9. Євген Коноплянка («Шахтар») - 6 (-0,5)

    10. Алан Патрік («Шахтар») - 6 (+2)

     Читайте також: Провідний український футбольний тренер відхилив низку пропозицій від росйських клубів
    Євген Коноплянка Віктор Циганков Тарас Степаненко Віталій Миколенко Тете Манор Соломон Ісмаїлі Алан Патрік Марлос Майкон Тайсон
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