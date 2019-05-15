Данія здобула найбільшу в своїй історії перемогу на чемпіонаті світу з хокею



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Мортен Поульсен закидає одну із трьох своїх шайб у цій зустрічі IIHF

Скандинави розгромили британців

Збірна Данії здобула найбільшу в своїй історії перемогу в елітному дивізіоні чемпіонату світу з хокею.

Щойно в Кошице в рамках третього туру групового турніру 83-го світового чемпіонату данці розгромили британців. При цьому в якусь мить хлопці Гайнца Елерса відверто пожаліли суперників. Після другого періоду скандинави зупинилися і збадьорилися в третій 20-хвилинці лише раз, коли опинилися в меншості.

Великобританія — Данія — 0:9 (0:3, 0:5, 0:1)

Шайби: 0:1 — Єспер Єнсен (Еллер, Лаурідсен, - подв. більш.), 08:49. 0:2 — Бау (Бедкер, Реґін, - більш.), 09:37. 0:3 — Мортен Поульсен (Нік Олесен), 12:11. 0:4 — Бруґґіссер (Бедкер, Мортен Мадсен), 21:08. 0:5 — Еллер (Обо Єнсен, Еллер, - більш. 4х3), 21:17. 0:6 — Ніклас Єнсен (Еллер, Лаурідсен, - більш.), 24:38. 0:7 — Ніклас Єнсен (Сторм, Еллер), 31:00. 0:8 — Мортен Поульсен (Єспер Єнсен, Нік Олесен), 35:44. 0:9 — Мортен Поульсен (Юліан Якобсен, - менш.), 51:53

Воротарі: Бен Боунс (Джексон Вайстл, 21:08) — Себастьян Дам

Кидки: 19 (6 + 7 + 6) - 42 (13 + 15 + 14)

Штраф: 10 (4 + 4 + 2) - 6 (2 + 2 + 2)

14 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 3 463 глядачів

Великобританія - Данія. Тік-так-гол Єспера Єнсена

Збірна Данії після трьох турів має п’ять очок (дві перемоги, одна з яких в овертаймі). У четвертому поєдинку данці 16 травня зіграють з фінами, які теж мають дві перемоги і поразку.

Команда Великобританії програла усі три матчі. Завтра, 15 травня, у поєдинку четвертого туру виправити ситуацію теж буде непросто. Суперник — збірна США, яка виграла два матчі при одній невдачі в стартовій зустрічі зі збірною Словаччини.