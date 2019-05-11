Чемпіонат світу з хокею: господарі побили фаворита (відео)



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Шайба Томаша Татара закріпила перевагу словаків hnonline.sk

Американці, яких вважають чи не головною альтернативою Росії, поступилися словакам

Слідом за канадцями на чемпіонаті світу з хокею, який стартував сьогодні, 10 травня, в Словаччині, несподіваної поразки зазнали американці. У першому поєдинку «зірково-смугасті» поступилися господарям турніру.

США — Словаччина — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Шайби: 0:1 — Сукель (Студенич), 04:02. 1:1 — Дебрінкет (Патрік Кейн, Акел, - більш.), 12:05. 1:2 - Ерік Чернак (Андрей Секера, - подв. більш.), 21:52. 1:3 — Татар (Сукель), 25:58. 1:4 — Міхал Крістоф (Маринчин), 55:54

Воротарі: Корі Шнайдер — Рибар

Кидки: 26 (7 + 5 + 14) - 36 (9 + 13 + 14)

Штраф: 4 (0 + 4 + 0) - 4 (2 + 0 + 2)

10 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 7430 глядачів



Свою перевагу підопічні канадського тренера Крейґа Ремзі позначили на початку другого періоду, скориставшись першою чисельною перевагою. Гріх було не скористатися, адже більшість була подвійною. Гольову атаку розіграли досвідчені Андрей Секера і Ерік Чернак.

США - Словаччина. переможна шайба Чернака

А не встигли американці прийти до тями, як Томаш Татар закинув у їхні ворота втретє. В решту часу у воротах господарів наднадійно діяв Патрік Рибар. Крім того, виглядало, що впродовж зустрічі американці трохи надихалися і в кінцівці на повноцінні атаки просто не мали сил. У результаті словаки після дальнього кидка Міхала Крістофа збільшили свою перевагу і впевнено виграли матч.

Нагадаємо, що перший матч групи А, в якій виступають ці суперники, теж завершився несподівано: канадці програли фінам.

Завтра, 11 травня, у першій вісімці буде зіграно три поєдинки: о 13:15 Данія протистоятиме Франції, о 17:15 Німеччина зустрінеться з Великобританією, а о 21:15 зустрінуться лідери групи Словаччина і Фінляндія.



